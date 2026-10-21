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Новости
20:18
В Бресте автомобиль сбил подростка на СПМ
Происшествия
20:15
СЭЗ "Гродноинвест" и узбекская СЭЗ "Ургут" подписали соглашение о сотрудничестве
Экономика
20:10
Беларусь и Мозамбик готовятся к запланированному визиту мозамбикского лидера в Минск
Политика
20:02
Выдача в США ордера на арест Рауля Кастро не имеет законных оснований - МИД Кубы
В мире
19:58
Производственный травматизм в Беларуси за 20 лет сократился втрое - ФПБ
Общество
19:49
В Городокском районе в озере утонул мужчина
Происшествия
19:44
Как менялся статус ВНС? Рассказала судья Конституционного Суда
Общество
19:35
В Беларуси обновлены квалификационные требования по нескольким рабочим профессиям
Общество
19:26
В Брагинском районе начальник цеха лесхоза незаконно списал и продал более 23 кубов пиломатериалов
Регионы
19:22
Для чего строят заборы на границе с Беларусью? Мнение военного эксперта
Общество
19:14
Европейцы за столом переговоров? Чем завершились встречи в Осло и Санкт-Петербурге по Украине
В мире
19:00
Секрета: борьба с героизацией нацизма имеет для Беларуси особое историческое и нравственное значение
Политика
18:57
Таксист сбил ребенка в Минске, возбуждено уголовное дело
Происшествия
18:54
"Дети наполняют жизнь смыслом". Отец троих сыновей из Лельчицкого района о сути родительства
Регионы
18:49
В Германии произошло массовое отключение сайтов
В мире
18:41
Развитие договорно-правовой базы обсудили белорусский дипломат и глава МИД Мьянмы
Политика
18:40
Беларусь демонстрирует высокие результаты в детской онкогематологии - директор РНПЦ
Общество
18:39
МИД: Запад использует гуманитарное измерение ОБСЕ для политических манипуляций
Политика
18:35
"Рогнеду стали называть Гориславой". Историк о захвате Полоцка и убийстве семьи Рогволода Владимиром
Общество
18:25
Цифровые алгоритмы должны работать во благо человека - доктор политических наук
Общество
18:24
Беларусь готова делиться комплексными технологиями в сфере охраны материнства и детства - Минздрав
Общество
18:14
"Бацькава кашуля" и тепло родительского дома. В Минске прошел вечер ко Дню отца
Регионы