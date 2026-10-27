Расширение межрегионального сотрудничества с Ташкентской областью Узбекистана обсудили в Совете Республики

Серьезный импульс развитию и расширению межрегионального сотрудничества, по его словам, дали лидеры двух государств в рамках состоявшегося в этом году официального визита Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Беларусь и трехдневный III Форум регионов Беларуси и Узбекистана.

На встрече сегодня обсуждались вопросы прежде всего расширения межрегионального сотрудничества, которое является мощнейшим драйвером развития экономического взаимодействия между Беларусью и Узбекистаном. На сегодня подписано порядка 40 межрегиональных соглашений, которые дают очень серьезный экономический эффект. На встрече сегодня обсуждались вопросы прежде всего расширения межрегионального сотрудничества, которое является мощнейшим драйвером развития экономического взаимодействия между Беларусью и Узбекистаном. На сегодня подписано порядка 40 межрегиональных соглашений, которые дают очень серьезный экономический эффект.

Отмечено также, что добрые, дружеские отношения выстроены и на межпарламентском уровне. Ведется работа на международных площадках: по линии МПА СНГ, Межпарламентского союза, Парламентской сети Движения неприсоединения и др.-0-

Фото Сергея Шелега Фото Сергея Шелега

27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Расширение межрегионального сотрудничества с Ташкентской областью Узбекистана является мощнейшим драйвером развития экономического взаимодействия с этой страной, отметил в комментарии журналистам председатель Постоянной комиссии Совета Республики по международным делам и национальной безопасности Сергей Алейник по итогам встречи руководства Совета Республики с хокимом Ташкентской области Республики Узбекистан Зойиром Мирзаевым, передает корреспондент БЕЛТА.Ташкентская область, которая формирует 20% ВВП Узбекистана, занимает лидирующие позиции. Суммарный объем уже реализуемых совместных проектов составляет порядка $55 млн, отметил Сергей Алейник. Речь идет в том числе о производстве на территории Узбекистана кабельной продукции, переработке меди, птицы.Стороны обсудили целый ряд конкретных проектов в сферах промышленности, сельского хозяйства, в части производства картофеля, свеклы - для укрепления продовольственной безопасности. В этих направлениях, представляющих интерес для Узбекистана, у белорусской стороны имеются и компетенции, и возможности работать совместно как на территории Беларуси, так и на территории Узбекистана.Касаясь, в частности, сферы сельского хозяйства, председатель Постоянной комиссии отметил, что в Брестской области дан старт совместному проекту - строительству животноводческого комплекса. Здесь предполагается выращивание порядка 10 тыс. голов крупного рогатого скота с последующей переработкой и поставкой продукции на узбекский рынок.Хоким Ташкентской области Зойир Мирзаев перечислил новые совместные проекты на территории Беларуси, среди которых строительство современного санаторно-оздоровительного центра, проект в области переработки древесины."Мы побывали вчера на очень многих предприятиях и видим, что есть потенциал, есть неиспользуемые резервы. Исходя из этого у нас уже появляются новые планы по направлениям промышленности, машиностроения, мебельной отрасли", - сказал Зойир Мирзаев.Планируется расширение сотрудничества и в фармацевтической отрасли. Речь идет о планах по строительству в Узбекистане нового фармацевтического завода."В настоящее время отношения Беларуси и Узбекистана действительно развиваются. Благодаря политической воле наших президентов для нас открыты все двери, - сказал хоким Ташкентской области. - Мы работаем с очень многими регионами Беларуси, потому что есть огромный потенциал".На встрече в Совете Республики отмечалось, что благодаря президентам Беларуси и Узбекистана Александру Лукашенко и Шавкату Мирзиёеву между двумя странами выстроены конструктивные отношения. Стратегическое партнерство позволяет двигаться вперед по всем направлениям. К 2030 году товарооборот с Узбекистаном должен вырасти до $2 млрд.