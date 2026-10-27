Расширение межрегионального сотрудничества с Ташкентской областью Узбекистана обсудили в Совете Республики

Серьезный импульс развитию и расширению межрегионального сотрудничества, по его словам, дали лидеры двух государств в рамках состоявшегося в этом году официального визита Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Беларусь и трехдневный III Форум регионов Беларуси и Узбекистана.
На встрече сегодня обсуждались вопросы прежде всего расширения межрегионального сотрудничества, которое является мощнейшим драйвером развития экономического взаимодействия между Беларусью и Узбекистаном. На сегодня подписано порядка 40 межрегиональных соглашений, которые дают очень серьезный экономический эффект.
Ташкентская область, которая формирует 20% ВВП Узбекистана, занимает лидирующие позиции. Суммарный объем уже реализуемых совместных проектов составляет порядка $55 млн, отметил Сергей Алейник. Речь идет в том числе о производстве на территории Узбекистана кабельной продукции, переработке меди, птицы.
Стороны обсудили целый ряд конкретных проектов в сферах промышленности, сельского хозяйства, в части производства картофеля, свеклы - для укрепления продовольственной безопасности. В этих направлениях, представляющих интерес для Узбекистана, у белорусской стороны имеются и компетенции, и возможности работать совместно как на территории Беларуси, так и на территории Узбекистана.
Касаясь, в частности, сферы сельского хозяйства, председатель Постоянной комиссии отметил, что в Брестской области дан старт совместному проекту - строительству животноводческого комплекса. Здесь предполагается выращивание порядка 10 тыс. голов крупного рогатого скота с последующей переработкой и поставкой продукции на узбекский рынок.
Хоким Ташкентской области Зойир Мирзаев перечислил новые совместные проекты на территории Беларуси, среди которых строительство современного санаторно-оздоровительного центра, проект в области переработки древесины.
"Мы побывали вчера на очень многих предприятиях и видим, что есть потенциал, есть неиспользуемые резервы. Исходя из этого у нас уже появляются новые планы по направлениям промышленности, машиностроения, мебельной отрасли", - сказал Зойир Мирзаев.
Планируется расширение сотрудничества и в фармацевтической отрасли. Речь идет о планах по строительству в Узбекистане нового фармацевтического завода.
"В настоящее время отношения Беларуси и Узбекистана действительно развиваются. Благодаря политической воле наших президентов для нас открыты все двери, - сказал хоким Ташкентской области. - Мы работаем с очень многими регионами Беларуси, потому что есть огромный потенциал".
На встрече в Совете Республики отмечалось, что благодаря президентам Беларуси и Узбекистана Александру Лукашенко и Шавкату Мирзиёеву между двумя странами выстроены конструктивные отношения. Стратегическое партнерство позволяет двигаться вперед по всем направлениям. К 2030 году товарооборот с Узбекистаном должен вырасти до $2 млрд.
Отмечено также, что добрые, дружеские отношения выстроены и на межпарламентском уровне. Ведется работа на международных площадках: по линии МПА СНГ, Межпарламентского союза, Парламентской сети Движения неприсоединения и др.-0-
Фото Сергея Шелега