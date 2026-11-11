Путин отметил большое внимание, уделяемое боевой подготовке Коллективных сил ОДКБ

"Большое внимание традиционно уделялось вопросам совершенствования оперативной и боевой подготовки сил и средств системы коллективной безопасности", - сказал Владимир Путин, говоря о приоритетах России в период председательства в ОДКБ в 2026 году.
Президент РФ добавил, что на саммите предстоит принять важные решения о дальнейшем развитии Коллективных сил ОДКБ. Речь идет в том числе об их авиационной составляющей и формировании мобильных подразделений противовоздушной обороны при осуществлении совместных войсковых операций.
"Единые подходы к нынешней ситуации в мире и в нашем регионе, видение приоритетных направлений развития ОДКБ отражены в проекте декларации Совета коллективной безопасности, которую, по инициативе России, имеется в виду одобрить на сегодняшнем заседании", - отметил российский лидер.-0-