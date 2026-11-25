По его словам, в проекте хартии специально подчеркнуто, что это приглашение к диалогу. "Мы никаких ультимативных инициатив не выдвигаем. Сила будущей хартии заключаться должна в том, чтобы она была общеприемлемой, консенсусной. Для этого, помимо приглашения всех стран, которые расположены на Евразийском континенте, к общей работе мы предполагаем, и уже сообщили соответствующим структурам, участие субрегиональных организаций. Прежде всего ОДКБ, Евразийского экономического союза, Шанхайской организации сотрудничества, Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива, Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Так что процесс будет идти от жизни, от тех реальных инициатив, интересов, которые имеются у стран и объединений нашего общего континента", - подытожил Сергей Лавров.-0-





Фото Марины Васильевой

25 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Диалог по Евразийской хартии многообразия и многополярности в XXI веке будет идти от жизни, от реальных инициатив, интересов, которые есть у стран и объединений Евразийского континента. Это подчеркнул министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам совместного заседания коллегий МИД Беларуси и России, которое прошло в Гомеле, сообщает БЕЛТА.В беседе с журналистами Сергея Лаврова и главы МИД Беларуси Максима Рыженкова шла в том числе речь о Евразийской хартии многообразия и многополярности в XXI веке. Как отмечено, она призвана стать документом, который зафиксирует основополагающие подходы к безопасности на континенте. Прозвучал вопрос о том, станет ли урегулирование вокруг Украины отдельным треком или его параметры должны быть встроены в логику хартии.Как подчеркнул Сергей Лавров, проект хартии находится в открытом доступе. "Этот документ посвящен не конкретным кризисным ситуациям, не конкретным конфликтам, а выработке общеприемлемых для всех стран континента принципов урегулирования проблемных ситуаций. Это касается в том числе и кризисов наподобие украинского. Но на Евразийском континенте есть немало не менее сложных проблем, включая Ближний Восток, ситуацию вокруг Ирана и в целом вокруг Аравийского полуострова, проблема Палестины, которая, как вы знаете, загнана в тупик, и перспектив возвращения к добросовестному выполнению решений ООН пока не просматривается", - отметил глава МИД России.Есть проблемы и на восточном рубеже Евразийского континента. "Всех не перечислишь. Процесс согласования хартии нацелен на то, чтобы выработать общеприемлемые принципы, подходы к такого рода ситуациям. Каждая ситуация имеет собственную специфику. И здесь под одну гребенку не получится работать. Но во всех случаях есть и общие подходы, которые неизбежно должны применяться. И прежде всего упомяну необходимость обращения к первопричинам кризисных ситуаций. Это принципиальнейший вопрос. Этот критерий применим к украинскому кризису и к ситуации вокруг Палестины, в Персидском заливе. Практически к любой ситуации применим", - подчеркнул Сергей Лавров."Отмечу, что мы не одиноки в отстаивании такого подхода. "Ранее председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин огласил Китайскую глобальную инициативу в сфере безопасности, где одним из ключевых критериев, общеприменимых к любому кризису, как раз и является необходимость выявить первопричины и нацелить все усилия на устранение этих первопричин", - обратил внимание министр иностранных дел России.