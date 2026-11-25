Главы внешнеполитических ведомств обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и интеграционного строительства Союзного государства, а также обменялись мнениями по ключевым международным проблемам. Стороны подвели итоги выполнения Программы согласованных действий в области внешней политики на 2024-2026 годы. Заслушаны доклады по разным направлениям ее реализации. Также сегодня главы внешнеполитических ведомств подписали новую Программу на 2027-2029 годы. Кроме того, приняты постановление коллегий и план межмидовских консультаций на 2027 год.
Совместные заседания проводятся с 2000 года на ежегодной основе поочередно в Беларуси и России и являются действенным механизмом синхронизации усилий двух стран на международной арене.-0-