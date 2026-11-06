Продвижение белорусских товаров на китайский рынок обсудили на полях CIIE в Шанхае

На полях мероприятия первый заместитель министра вручил сертификат официального представителя БелТПП в Шанхае Сюй Тяньяо.





Сергей Лукашевич также встретился с председателем Китайской торговой палаты по импорту и экспорту продуктов питания, сельскохозяйственных и животноводческих товаров Цао Дэжуном.





Собеседники обсудили дальнейшие шаги по продвижению белорусских товаров на китайский рынок.





Кроме того, первый заместитель министра иностранных дел принял участие в торжественной церемонии открытия Национальной экспозиции Республики Беларусь на China International Import Expo (CIIE), которая 5-10 ноября проходит в Шанхае. В 2026 году Беларусь представлена на выставке национальным павильоном, а также экспозициями пищевой и технологической продукции.-0-

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тема продвижения белорусских товаров на китайский рынок была обсуждена в Шанхае 6 ноября во время участия первого заместителя министра иностранных дел Беларуси Сергея Лукашевича в 9-й Китайской международной выставке импорта (China International Import Expo) в Шанхае, сообщает корреспондент БЕЛТА со ссылкой на белорусское внешнеполитическое ведомство.