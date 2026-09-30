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Принята Хивинская декларация Узбекско-белорусского межпарламентского форума 

Опубликовано:

Логотип БелТА
Политика
30 сентября 2026, 17:37

Принята Хивинская декларация Узбекско-белорусского межпарламентского форума 

Фото из архива
Фото из архива
Фото из архива
30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Принята Хивинская декларация Узбекско-белорусского межпарламентского форума, сообщает БЕЛТА. Местом продуктивных встреч и переговоров на уровне парламентариев, а также представителей министерств, различных отраслей промышленности, бизнес-кругов и социальной сферы в эти два дня стал город Хива. Форум посвящен стратегическому партнерству, развитию парламентского диалога и перспектив сотрудничества.

Принятие Хивинской декларации Узбекско-белорусского межпарламентского форума стало одним из ключевых событий программы. "Принципиально важно, чтобы декларация стала планом конкретных действий. Все предложения, прозвучавшие на пленарном заседании, секциях и иных мероприятиях, детально проанализированы и учтены в этом документе", - подчеркнула председатель Совета Республики Наталья Кочанова.
Участники форума подтвердили непреклонную позицию по реализации всех договоренностей, достигнутых на высшем уровне лидерами двух государств. "Подтверждаем стремление к дальнейшему укреплению стратегического партнерства между Республикой Узбекистан и Республикой Беларусь, дружбы и взаимопонимания между нашими народами, придавая особое значение реализации договоренностей, достигнутых на высшем уровне, в том числе в ходе государственного визита Президента Республики Узбекистан в Республику Беларусь в июле 2026 года", - говорится в документе.

Принятый документ выстраивает комплексное законодательное сопровождение совместных инициатив во всех ключевых сферах. Декларация закрепляет усиление роли межпарламентской комиссии по сотрудничеству и развитие прямых связей между советами депутатов Беларуси и Кенгашами Узбекистана для создания новых рабочих мест и развития предпринимательства непосредственно в регионах.

Среди приоритетов в экономической сфере определены углубление промышленной кооперации, создание совместных производств с высокой добавленной стоимостью, продвижение взаимных инвестиций и укрепление продовольственной безопасности в АПК. Кроме того, стороны поддерживают внедрение цифровых технологий и инноваций, формирование благоприятных условий для предпринимательства и защиты прав инвесторов. "Поддерживаем сотрудничество в агропромышленном комплексе, внедрение агротехнологий и биотехнологий, совместные проекты по производству, переработке и хранению сельскохозяйственной продукции в интересах обеспечения продовольственной безопасности", - указано в декларации.
Аспекты социально-гуманитарного взаимодействия, защиты прав трудовых мигрантов, развития человеческого капитала через совместные программы в образовании, науке и здравоохранении также занимают масштабный блок документа. Поддержаны и совместные программы подготовки кадров, в том числе для цифровой экономики, обмен опытом в сфере охраны материнства и детства, по поддержке уязвимых групп населения.

"Выступаем за развитие культурно-гуманитарных связей и туристических обменов, реализацию совместных туристических проектов, сотрудничество учреждений культуры и изучение опыта сохранения культурного наследия", - говорится в документе.
Особый акцент - на активном вовлечении молодежных парламентов, патриотических проектах и всестороннем расширении экономических возможностей женщин. Признается в декларации и роль парламентской дипломатии, законодательного обеспечения и парламентского контроля в практическом развитии двустороннего сотрудничества. Документ принят исходя из общих приоритетов развития человеческого капитала, обеспечения достойной занятости, расширения возможностей женщин и молодежи, повышения благосостояния граждан двух государств.

"Поддерживаем регулярное проведение Узбекско-белорусского межпарламентского форума как площадки для дальнейшего развития парламентского диалога, деловых и гуманитарных связей между двумя странами", - указано в документе.

Хивинская декларация закрепляет дорожную карту дальнейшего развития межпарламентского диалога, экономической кооперации и культурно-гуманитарного партнерства.

Как сообщалось, Узбекско-белорусский межпарламентский форум проходил в городе Хива 29-30 сентября.-0-

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