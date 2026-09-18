Приезд Коула в Минск свидетельствует, что паузы в диалоге между Беларусью и США не было - Рачков

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Факт приезда спецпосланника США по Беларуси Джона Коула в Минск свидетельствует о том, что никакой паузы в диалоге между Беларусью и США не было. Это подчеркнул председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Сергей Рачков в эфире телеканала "Первый информационный" , сообщает БЕЛТА.

"Сам факт приезда спецпосланника (США по Беларуси Джона Коула. - Прим. БЕЛТА) в Минск свидетельствует о том, что никакой паузы в диалоге между Беларусью и США не было. Стороны прорабатывали те договоренности, которые достигли на предыдущем этапе переговоров", - сделал акцент парламентарий. "Сам факт приезда спецпосланника (США по Беларуси Джона Коула. - Прим. БЕЛТА) в Минск свидетельствует о том, что никакой паузы в диалоге между Беларусью и США не было. Стороны прорабатывали те договоренности, которые достигли на предыдущем этапе переговоров", - сделал акцент парламентарий.

Он обратил внимание: не случайно возникла тематика калийных удобрений. "Президент накануне прокомментировал этот кейс, понимая, о чем будет идти речь с американцами. И действительно, эта тема важна для Республики Беларусь. Специалисты знают, что калий, калийные удобрения - это высоколиквидный товар, он не залеживается, он востребован. И если американцы дополнительно захотели больше получить калия, то, извините, станьте в очередь для начала, а самое главное - заплатите за предыдущий товар. Я думаю, судя по комментариям, ремаркам, ответу спецпосланника, как раз американская сторона почувствовала справедливые и требования, и посыл. Президент сказал, это не требование, это просьба. И (американская сторона почувствовала. - Прим. БЕЛТА) справедливость этой просьбы. Действительно, экономические процессы никто не заменит. Товар - деньги, деньги - товар. Поэтому, (если. - Прим. БЕЛТА) получили товар, значит, должны поступить средства оплаты за этот товар", - отметил председатель Постоянной комиссии. Он обратил внимание: не случайно возникла тематика калийных удобрений. "Президент накануне прокомментировал этот кейс, понимая, о чем будет идти речь с американцами. И действительно, эта тема важна для Республики Беларусь. Специалисты знают, что калий, калийные удобрения - это высоколиквидный товар, он не залеживается, он востребован. И если американцы дополнительно захотели больше получить калия, то, извините, станьте в очередь для начала, а самое главное - заплатите за предыдущий товар. Я думаю, судя по комментариям, ремаркам, ответу спецпосланника, как раз американская сторона почувствовала справедливые и требования, и посыл. Президент сказал, это не требование, это просьба. И (американская сторона почувствовала. - Прим. БЕЛТА) справедливость этой просьбы. Действительно, экономические процессы никто не заменит. Товар - деньги, деньги - товар. Поэтому, (если. - Прим. БЕЛТА) получили товар, значит, должны поступить средства оплаты за этот товар", - отметил председатель Постоянной комиссии.

"А то, что расширился формат - приехала более расширенная команда американцев, и, соответственно, Александр Лукашенко включил в переговорный процесс премьер-министра, руководителя спецслужбы, - говорит о том, что стороны уже нащупали определенные точки соприкосновения. Есть определенная конкретика в диалоге. И необходимо двигаться дальше, уже выходя на результативность", - подчеркнул Сергей Рачков.Затронули в эфире и тему "разморозки" денег. Как сообщалось БЕЛТА, 11 сентября, отвечая на вопросы журналистов, Александр Лукашенко заявил о четырех десятках миллионов долларов, которые "застряли" в Ситибанке. "Если будут сняты ограничения на использование этих средств, а речь идет о почти $45 млн, то это будет хороший сигнал и для других банков - американских банков, европейских банков", - убежден парламентарий.Он обратил внимание: порой многие люди, которые наблюдают за большой политикой, хотят каких-то моментальных, крупных результатов. "А в большой политике даже такой штрих, как слова "будут разморожены", - это уже очень серьезный шаг и серьезный сигнал для всех игроков. Это создает прецедент", - заключил Сергей Рачков.Как было отмечено в эфире, диалог Беларуси и США не всем нравится. На вопрос о том, могут ли страны, которые относятся к белорусскому государству враждебно, сделать что-то, чтобы саботировать договоренности, которые Минск и Вашингтон уже имеют, Сергей Рачков ответил: "Эти настроения, возможные действия, конечно, не способствуют ускорению процесса нормализации отношений Беларуси и США".В то же время, обратил внимание парламентарий, обе стороны наметили определенный график и двигаются по нему. "Может быть, встречи могли бы быть и чаще. Но в мире достаточно проблем и взрывоопасных, и взорвавшихся проблем, на которые необходимо не просто обращать внимание, но и работать с ними. Поэтому и загруженность руководства Соединенных Штатов Америки понятна. Да и у нас был важнейший этап - уборочная страда. Необходимо было убрать хороший выращенный урожай. И мы справились", - сказал председатель Постоянной комиссии."Думаю, что, конечно, есть и противники, и в Европе. У Европы своя игра с американцами. Я бы даже сказал, уже с президентом Дональдом Трампом. Поэтому (европейцы. - Прим. БЕЛТА) не хотят согласиться с тем, что их политика была не просто контрпродуктивной в отношении Беларуси. Она была неправильной. Она была близорукой. Все-таки Республика Беларусь находится в центре Европы. У нас важнейшее геостратегическое положение. И американцы это понимают, а европейцы, наверное в силу своей какой-то политической неграмотности и даже политической упертости, не могут с этим согласиться", - резюмировал Сергей Рачков.-0-