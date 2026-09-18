Приезд Коула в Минск свидетельствует, что паузы в диалоге между Беларусью и США не было - Рачков

Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Пятница, 18 сентября 2026
Минск-Уручье Сплошная облачность +15°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
22:06 Подозрительный предмет на станции метро "Площадь Ленина" не представляет опасности, движение восстановлено - ГУВД Регионы
22:00 В новом голосовании по кандидатам на пост генсека ООН лидирует Ребека Гринспан В мире
21:54 Вакцинация против гриппа профилактирует и заболеваемость бактериальными инфекциями - эксперт Общество
21:51 Минские динамовцы одержали первую победу в сезоне КХЛ Спорт
21:37 Бесхозный предмет обнаружили на станции метро "Площадь Ленина", проводится проверка Регионы
21:37 Беларусь и Уругвай подписали соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве Политика
21:28 ДТП в Белыничском районе: пострадали два человека, в том числе 6-летний ребенок Происшествия
21:28 Бактериальная инфекция может присоединяться быстрее. Эксперт об особенностях ожидаемого вируса гриппа Общество
21:18 "МЛ Витебск" разгромил футболистов "Арсенала" в чемпионате Беларуси Спорт
21:04 Беларусь выступает не только за соблюдение политических, но и гуманитарных прав человека - депутат Политика
20:47 Более 60 наименований снеков запретили к ввозу и обращению на рынке Беларуси в 2026 году - Госстандарт Общество
20:37 Поезда следуют без остановки: станция метро "Площадь Ленина" закрыта по техническим причинам Регионы
20:36 Зеленский заявил о "космическом" дефиците бюджета Украины В мире
20:34 Встречи, картины и карты желаний: как VIDEOBEL.BY отметил день рождения Общество
20:33 Беларусь выступила за укрепление и большую взаимосвязанность экономического пространства ШОС Экономика
20:27 Баскетболисты "Зенита" снова проиграли в Суперкубке Единой лиги ВТБ Спорт
20:21 В Гомеле проходят учебные сборы отрядов народного ополчения Регионы
20:20 Приезд Коула в Минск свидетельствует, что паузы в диалоге между Беларусью и США не было - Рачков Политика
20:09 Белорусская классика и поиск новых драматургов. Чем будет удивлять Купаловский театр в новом сезоне Культура
20:04 "Педагог - это дирижер оркестра". Финалист конкурса "Учитель года" о том, как найти ключ к сердцам детей Общество
20:00 У Беларуси и России есть общее понимание стратегических целей - Чеботарь Экономика
19:55 Контракты на сумму около 200 млн рублей подписаны во время BUDEXPO Экономика
19:50 Праздник исторической справедливости. День народного единства торжественно отметили в посольстве Беларуси в РФ Общество
19:40 Зубра как бренд рассмотрят на международной конференции в нацпарке "Беловежская пуща" Общество
19:40 Пятый сезон "Лиги храбрых" стартовал в Беларуси Спорт
19:35 Число погибших при взрыве возле мечети в Пакистане достигло 21, более 100 ранены В мире
19:29 Грипп может прийти раньше. Когда в Беларуси прогнозируют подъем заболеваемости Общество
19:23 Беларусь представит три номера на IV Минском международном фестивале циркового искусства Культура
19:20 Молодежь помогла с благоустройством территории храма в Гомеле Регионы
19:10 Европа вступает в очередной энергетический кризис - вице-премьер Чехии В мире
Все новости
Все новости

Приезд Коула в Минск свидетельствует, что паузы в диалоге между Беларусью и США не было - Рачков

Опубликовано:

Логотип БелТА
Политика
18 сентября 2026, 20:20

Приезд Коула в Минск свидетельствует, что паузы в диалоге между Беларусью и США не было - Рачков

Сергей Рачков. Фото из архива
Сергей Рачков. Фото из архива
Сергей Рачков. Фото из архива
18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Факт приезда спецпосланника США по Беларуси Джона Коула в Минск свидетельствует о том, что никакой паузы в диалоге между Беларусью и США не было. Это подчеркнул председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Сергей Рачков в эфире телеканала "Первый информационный" , сообщает БЕЛТА. 
"Сам факт приезда спецпосланника (США по Беларуси Джона Коула. - Прим. БЕЛТА) в Минск свидетельствует о том, что никакой паузы в диалоге между Беларусью и США не было. Стороны прорабатывали те договоренности, которые достигли на предыдущем этапе переговоров", - сделал акцент парламентарий.
"А то, что расширился формат - приехала более расширенная команда американцев, и, соответственно, Александр Лукашенко включил в переговорный процесс премьер-министра, руководителя спецслужбы, - говорит о том, что стороны уже нащупали определенные точки соприкосновения. Есть определенная конкретика в диалоге. И необходимо двигаться дальше, уже выходя на результативность", - подчеркнул Сергей Рачков. 
 Он обратил внимание: не случайно возникла тематика калийных удобрений. "Президент накануне прокомментировал этот кейс, понимая, о чем будет идти речь с американцами. И действительно, эта тема важна для Республики Беларусь. Специалисты знают, что калий, калийные удобрения - это высоколиквидный товар, он не залеживается, он востребован. И если американцы дополнительно захотели больше получить калия, то, извините, станьте в очередь для начала, а самое главное - заплатите за предыдущий товар. Я думаю, судя по комментариям, ремаркам, ответу спецпосланника, как раз американская сторона почувствовала справедливые и требования, и посыл. Президент сказал, это не требование, это просьба. И (американская сторона почувствовала. - Прим. БЕЛТА) справедливость этой просьбы. Действительно, экономические процессы никто не заменит. Товар - деньги, деньги - товар. Поэтому, (если. - Прим. БЕЛТА) получили товар, значит, должны поступить средства оплаты за этот товар", - отметил председатель Постоянной комиссии. 

Затронули в эфире и тему "разморозки" денег. Как сообщалось БЕЛТА, 11 сентября, отвечая на вопросы журналистов, Александр Лукашенко заявил о четырех десятках миллионов долларов, которые "застряли" в Ситибанке. "Если будут сняты ограничения на использование этих средств, а речь идет о почти $45 млн, то это будет хороший сигнал и для других банков - американских банков, европейских банков", - убежден парламентарий. 
Он обратил внимание: порой многие люди, которые наблюдают за большой политикой, хотят каких-то моментальных, крупных результатов. "А в большой политике даже такой штрих, как слова "будут разморожены", - это уже очень серьезный шаг и серьезный сигнал для всех игроков. Это создает прецедент", - заключил Сергей Рачков.
Как было отмечено в эфире, диалог Беларуси и США не всем нравится. На вопрос о том, могут ли страны, которые относятся к белорусскому государству враждебно, сделать что-то, чтобы саботировать договоренности, которые Минск и Вашингтон уже имеют, Сергей Рачков ответил: "Эти настроения, возможные действия, конечно, не способствуют ускорению процесса нормализации отношений Беларуси и США".

В то же время, обратил внимание парламентарий, обе стороны наметили определенный график и двигаются по нему. "Может быть, встречи могли бы быть и чаще. Но в мире достаточно проблем и взрывоопасных, и взорвавшихся проблем, на которые необходимо не просто обращать внимание, но и работать с ними. Поэтому и загруженность руководства Соединенных Штатов Америки понятна. Да и у нас был важнейший этап - уборочная страда. Необходимо было убрать хороший выращенный урожай. И мы справились", - сказал председатель Постоянной комиссии.

"Думаю, что, конечно, есть и противники, и в Европе. У Европы своя игра с американцами. Я бы даже сказал, уже с президентом Дональдом Трампом. Поэтому (европейцы. - Прим. БЕЛТА) не хотят согласиться с тем, что их политика была не просто контрпродуктивной в отношении Беларуси. Она была неправильной. Она была близорукой. Все-таки Республика Беларусь находится в центре Европы. У нас важнейшее геостратегическое положение. И американцы это понимают, а европейцы, наверное в силу своей какой-то политической неграмотности и даже политической упертости, не могут с этим согласиться", - резюмировал Сергей Рачков.-0-
Теги
Беларусь Рачков США
Новости рубрики Политика
Фото МИД Беларусь и Уругвай подписали соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве
Фото из архива Беларусь выступает не только за соблюдение политических, но и гуманитарных прав человека - депутат
Фото МИД Кто и зачем поднимает "белорусский вопрос" в повестке СПЧ ООН? Бельская открыто назвала интересантов
Фото Unsplash "Настоящая дипломатия начинается там, где глубокие противоречия". Нардеп Украины о пути к миру через диалог с Минском
Гючлю Джем Ышик и Игорь Секрета Беларусь и Турция обменялись мнениями по актуальным темам международной повестки
Ашок Кумар и Максим Рыженков. Фото МИД Беларусь и Индия отмечают активизацию сотрудничества и высокую динамику двустороннего диалога
  • Главная
  • Приезд Коула в Минск свидетельствует, что паузы в диалоге между Беларусью и США не было - Рачков
    • Главное
    Жесткая критика, но не только. Лукашенко поручил за будущий год кардинально изменить Могилевскую область
    Лукашенко предлагает в перспективе увеличивать в Беларуси площади под картофель
    Встречи, картины и карты желаний: как VIDEOBEL.BY отметил день рождения
    Уже 140 миллионов: как обычные магазины заменяют населению банкоматы
    Топ-новости
    Лукашенко на картофельном поле поговорил по душам с фермером. Спойлер: очень жизненно
    Слезы счастья и подарок от Президента. Как Лукашенко нашел для хозяйства готового зоотехника 
    "Еще море работ". Лукашенко напомнил, что уборка зерновых - это только полдела
    Приезд Коула в Минск свидетельствует, что паузы в диалоге между Беларусью и США не было - Рачков
    Готовность к осенне-зимнему периоду обсудили на заседании Комиссии по ЧС при Совмине 
    Беларусь выступила за укрепление и большую взаимосвязанность экономического пространства ШОС
    VIDEOBEL.BY - это наш большой общий белорусский прорыв - телеведущие 
    В ПВТ зарегистрирован 31 новый резидент 
    Массовая вакцинация против гриппа стартует в Беларуси с начала октября
    Вступил в силу закон о питьевом водоснабжении и водоотведении
    "Многие работы как живые, с душой": гости VIDEOBEL.BY о посещении Музея наивного искусства 
    "Мозг отключается от суеты". Многодетная мама проводит экодни, которые помогают перезагружаться
    Слом системы. Как немецкая АдГ всколыхнула Европу?
    Белорусскому бизнесу, чьи товары пострадали при пожарах на складах в России, окажут поддержку
    Кто и зачем поднимает "белорусский вопрос" в повестке СПЧ ООН? Бельская открыто назвала интересантов
    Реклама
    С нами интереснее
    погода погода
    курсы курсы
    БЕЛТА + БЕЛТА +
    тв программа тв программа
    Темы Все темы
    Неделя Президента Год белорусской женщины "Как это было" // "Как это было: DOC". Проекты БЕЛТА День народного единства Проект "В теме"  ПЯТИЛЕТКА КАЧЕСТВА
    Для обеспечения удобства пользователей сайта используются cookie
    Подробнее
    Белорусское телеграфное агентство
    Спецпроекты
    "НЕДЕЛЯ ПРЕЗИДЕНТА" "По факту: решения Первого" "В теме" "Белорусы в кадре" "Беларусь. Взлет" "ПАРАД ПОБЕДИТЕЛЕЙ: истории и лица" "Цитадели мужества" "Судьбы, сложенные в треугольник" "Партизанская летопись" "Хроника Победы" "За печатью памяти" "Белорусы в космосе" "Традиции суверенной Беларуси" Плакаты БЕЛТА
    Реклама
    Реклама на БЕЛТА
    Клиентам
    Вход для подписчиков Продукты и услуги
    Агентство
    Об агентстве Карьера в БЕЛТА Партнеры Логотип БЕЛТА Политика конфиденциальности Политика в отношении обработки персональных данных Политика в отношении обработки куки (cookies)
    message Telegram Instagram odnoklassniki facebook ВК RSS twitter TikTok videobel.by
    Свежие новости Беларуси
    БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2026 гг.
    Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
    - размещаются материалы рекламно-информационного характера.