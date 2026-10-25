Президент Монголии назвал Минск раем на земле

"Мы осуществляем различные государственные визиты в другие страны, но посетить Беларусь и ознакомиться с Минском - совершенно другой мир. Потому что, в отличие от других столиц, это для меня кажется раем на земле. Здесь климат, природа очень замечательные. Очень понравилась ваша страна, в том числе столица Минск и инфраструктура", - сказал монгольский лидер.





Ухнаагийн Хурэлсух отметил, что это его первый визит в Беларусь. "Я уже успел познакомиться с замечательным городом Минском - столицей прекрасной страны Республики Беларусь", - отметил он.