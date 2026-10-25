Президент Монголии назвал Минск раем на земле

"Мы осуществляем различные государственные визиты в другие страны, но посетить Беларусь и ознакомиться с Минском - совершенно другой мир. Потому что, в отличие от других столиц, это для меня кажется раем на земле. Здесь климат, природа очень замечательные. Очень понравилась ваша страна, в том числе столица Минск и инфраструктура", - сказал монгольский лидер.
Ухнаагийн Хурэлсух отметил, что это его первый визит в Беларусь. "Я уже успел познакомиться с замечательным городом Минском - столицей прекрасной страны Республики Беларусь", - отметил он.
Президент Монголии поделился, что в воскресенье, 25 октября, он посетил Музей истории Великой Отечественной войны, а также ознакомился с работой образовательного центра безопасности жизнедеятельности МЧС Беларуси.
"Самое первое, что зародилось в моей душе, - гордость за то, что под вашим мудрым и дальновидным руководством Республика Беларусь очень сильно развилась. Столица Минск с ее просторными краями, природой и климатом оставила у меня приятное чувство", - сказал Ухнаагийн Хурэлсух.
Что касается развития сотрудничества с Беларусью, Президент Монголии поддержал предложение Александра Лукашенко о необходимости реализовать два-три конкретных проекта: "Я с этим предложением полностью согласен, полностью поддерживаю".
Ухнаагийн Хурэлсух напомнил, что в 2024 году Александр Лукашенко посетил с визитом Монголию. Теперь же проходит ответный визит монгольского лидера в Беларусь. "Это яркое свидетельство того, что у нас в душе, в наших мыслях есть стремление к плодотворному сотрудничеству в будущем", - подчеркнул Президент Монголии.-0-