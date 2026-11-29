29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь - западный фронтир не только Союзного государства и ОДКБ, но и ШОС, что накладывает на нее не только определенные обязанности, но и дает право диктовать условия в области построения новой архитектуры европейской безопасности. Такое мнение выразил военно-политический аналитик, эксперт в сфере безопасности Александр Тиханский, передает корреспондент БЕЛТА.





Комментируя тезис Президента Александра Лукашенко о том, что европейская структура безопасности невозможна без участия России, эксперт отметил, что это не просто слова - глава государства подразумевает два конкретных проекта, которые были переданы США и НАТО 17 декабря 2021 года. "Это договор о гарантиях безопасности, соглашение с государствами - членами НАТО о мерах обеспечения безопасности России и стран НАТО. Там есть несколько ключевых пунктов: юридически обязывающий отказ НАТО от дальнейшего расширения альянса на Восток, запрет на размещение ударных систем в границах Союзного государства, отвод вооружений и сил из Восточной Европы и возврат военной инфраструктуры и конфигурации НАТО к уровню 1997 года на момент подписания акта Россия - НАТО. Вот о чем как раз и упоминал наш Президент", - отметил Александр Тиханский.





По словам эксперта, альянс в ответ сослался на то, что его двери открыты и он никому не станет отказывать - у стран есть суверенное право выбирать союзников. "Это ситуацию сегодня как раз и тормозит. Даже на косвенный посыл переформатировать ОБСЕ, каким-то образом сделать этот орган основой новой архитектуры европейской безопасности европейские политики говорят: у нас есть НАТО и мы ничего больше не хотим. Таким образом они не допускают Россию в новую структуру европейской безопасности. Тут и возникает вопрос: а какова их роль на переговорах и что они будут там говорить? Значит, деструктивная", - рассказал эксперт.





Ключевым пунктом в новой структуре безопасности должен оставаться отказ от расширения альянса на Восток, включая Украину, считает эксперт. "А дальше уже можно говорить и о запрете на размещение ударных систем и так далее. Это договоры, которые будут входить в новую структуру и архитектуру европейской безопасности. И плюс отвод вооружений и сил из Восточной Европы и Прибалтики, поскольку на сегодняшний день маневры, которые проводит коалиция, вплотную подходят к границе Союзного государства", - отметил Александр Тиханский.





Эксперт также подчеркнул, что на сегодняшний день при сохранении нынешней траектории эскалации сценарий прямого столкновения России и НАТО уже не выглядит гипотетическим. "Здесь есть три такие конкретные развилки. Первая - это втягивание регулярных частей европейских армий в украинский театр военных действий, не советников, а боевых подразделений. Речь идет о коалиции желающих, которые должны стать якобы военным гарантом безопасности Украины. Вторая - это удары дальнобойным оружием по целям в глубине России. То, что они на сегодняшний день вплотную спонсируют и осуществляют. И срыв переговорного трека, при котором у сторон попросту не остается никаких каналов для деэскалации", - пояснил эксперт, уточнив, что прямых каналов связи России и НАТО с 1925 года не существует.





По его словам, Президент Беларуси готов практически на все шаги, чтобы сохранить мир на Европейском континенте. "Наш Президент, говоря о готовности вывести российское ядерное оружие с территории страны, попросту показал, что нет ничего невозможного, обо всем можно договориться. Но только через построение доминантной европейской безопасности за счет нашей. Мы на сегодняшний день - западный фронтир не только Союзного государства и ОДКБ, но и ШОС, что накладывает определенные обязанности, дает право диктовать условия безопасности и свои понятия, как мы это видим, тем более, что мы географический центр Европы", - резюмировал эксперт.-0-