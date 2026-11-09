Представитель побратимского движения из Германии: спорт, культура, музыка вне политики, они создают основу для контактов 



Говоря о перспективных направлениях сотрудничества Беларуси и Германии, Аннели Бёттхер обратила внимание на контакты в сфере спорта. "Вижу перспективы развития в сфере спорта. Я долгое время была включена в эту сферу в Германии. К нам часто приезжали, к примеру, боксеры из Беларуси. В последнее время, к сожалению, этого не происходит", - сказала она. Также интересны направления работы с пожилыми людьми.

Касательно развития сотрудничества в сфере экономики представитель побратимского движения отметила, что ее прежде всего интересуют малые предприятия, поскольку они создают экономический базис на местах.



Говоря о перспективных направлениях сотрудничества Беларуси и Германии, Аннели Бёттхер обратила внимание на контакты в сфере спорта. "Вижу перспективы развития в сфере спорта. Я долгое время была включена в эту сферу в Германии. К нам часто приезжали, к примеру, боксеры из Беларуси. В последнее время, к сожалению, этого не происходит", - сказала она. Также интересны направления работы с пожилыми людьми.Касательно развития сотрудничества в сфере экономики представитель побратимского движения отметила, что ее прежде всего интересуют малые предприятия, поскольку они создают экономический базис на местах.



Делегация немецких политиков и активистов, представляющих федеральную землю Бранденбург, посещает Беларусь для восстановления белорусско-немецких контактов в различных сферах с опорой на взаимодействие городов-побратимов. Инициатором поездки выступил депутат ландтага Бранденбурга от партии "Союз социальной справедливости и экономического благоразумия" (до октября 2026 года - "Союз Сары Вагенкнехт") Свен Хорнауф.-0-

Фото Виталия Пивоварчика Член немецкой делегации выразила надежду на восстановление контактов между Беларусью и Германией, потому что, по ее мнению, "спорт, культура, музыка - вне политики и создают основу для развития человеческих контактов".Делегация немецких политиков и активистов, представляющих федеральную землю Бранденбург, посещает Беларусь для восстановления белорусско-немецких контактов в различных сферах с опорой на взаимодействие городов-побратимов. Инициатором поездки выступил депутат ландтага Бранденбурга от партии "Союз социальной справедливости и экономического благоразумия" (до октября 2026 года - "Союз Сары Вагенкнехт") Свен Хорнауф.-0-

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спорт, культура, музыка вне политики и создают основу для развития человеческих контактов, отметила в комментарии журналистам член городского совета депутатов Франкфурта-на-Одере (партия левых) Аннели Бёттхер, которая в составе делегации немецких политиков и активистов, представляющих федеральную землю Бранденбург, посещает Беларусь, передает корреспондент БЕЛТА.Аннели Бёттхер акцентировала внимание на том, что в Минске находится в первую очередь как представитель побратимского движения, а не как представитель партии."Я здесь, потому что около 30 лет занимаюсь побратимским движением. Считаю это очень важной задачей. Даже несмотря на то, что, может быть, не все политики наверху хотят этого. Но человечность - это важное слово для нас. И поэтому мы здесь", - сказала она.