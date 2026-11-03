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Практический разворот к многополярности. Как его видят участники Минской конференции по безопасности?

Опубликовано:

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Политика
03 ноября 2026, 20:23

Практический разворот к многополярности. Как его видят участники Минской конференции по безопасности?

Пленарное заседание IV Минской международной конференции по евразийской безопасности, посвященное ее состоянию в период глобальных трансформаций, обозначило контуры новой архитектуры безопасности, вобрав в себя взгляды на ситуацию и ее будущее с разных частей нашего континента - от западных рубежей СНГ до Тихоокеанского побережья. Его участники - руководители внешнеполитических ведомств, межгосударственных структур и международных организаций - сошлись во мнении, что прежняя архитектура безопасности, построенная вокруг ООН и западноцентричных институтов, терпит крах. В этих условиях назрела необходимость выработки новой, многополярной модели мироустройства. И важным шагом в этом процессе должна стать Хартия многообразия и многополярности мира в XXI веке.

Принцип неделимости безопасности как фундамент
Ключевым событием стало выступление Президента Беларуси Александра Лукашенко, подробно раскрывшего суть происходящих мировых процессов и позицию белорусского государства.
"Евразия - это суперконтинент, колыбель великих цивилизаций и мировых религий с тысячелетним опытом взаимодействия разных культур и народов. Сегодня в Евразии сосредоточены крупнейшие ресурсы планеты и проживает большинство ее населения, - сказал глава государства. - Именно здесь бьется сердце современного мира. И от того, как будет развиваться Евразия, зависит мир, который без страха и сомнений мы передадим нашим детям".
Белорусский лидер подчеркнул: евразийская безопасность - общая и неделимая. 
"Мы - за общую Евразию. Ответственность за нее тоже общая, так как в одиночку ее полноценно не обеспечит никто - ни Запад, ни Восток. Здесь нет альтернативы!" - констатировал глава государства. 

От имени Российской Федерации на конференции выступил министр иностранных дел Сергей Лавров. По его словам, Россия работает над продвижением идеи Большого Евразийского партнерства за счет налаживания связей между интеграционными объединениями на континенте.
"Такой процесс уже идет с участием ЕАЭС, ШОС и АСЕАН. Между всеми этими структурами заключены меморандумы о взаимодействии и ведется работа по сопряжению программ, устранению дублирования в проектах", - обратил внимание глава российского внешнеполитического ведомства.
Он выразил уверенность, что эту большую евразийскую задачу помимо более рациональных действий по использованию богатства евразийского континента Россия рассматривает в качестве фундамента архитектуры евразийской безопасности. При этом, по мнению министра, главное - практическая реализация принципа равенства и неделимости безопасности.

Примечательно, что мысль о важности партнерства озвучил и генеральный секретарь ОБСЕ Феридун Синирлиоглу, который напомнил, что в XX веке Европа столкнулась с серьезной проблемой - разделенностью, однако в конце столетия страны объединились, чтобы выработать общие принципы сосуществования.
"Тогда возникла идея о том, что безопасность должна строиться на сотрудничестве. Ведь она помогает нашим обществам жить в более безопасном мире. В 90-е годы мы нашли решение и выход из холодной войны благодаря именно этому. Мы согласились, что сотрудничество и безопасность - неделимые сущности", - подчеркнул Синирлиоглу.
О партнерстве говорили и представители Азии. Союзный министр иностранных дел Республики Союз Мьянма Тин Маун Све отметил, что в связи с изменениями глобальной архитектуры безопасности азиатские страны должны самостоятельно определять свою безопасность, отдавая приоритет именно партнерству, а не соперничеству, и диалогу, а не конфронтации.
Эта позиция перекликается с подходом Китая, который смотрит на евразийский континент как на динамичное место для глобального развития. Специальный посланник правительства Китая по делам Евразии Сунь Линьцзян призвал ставить в приоритет сбалансированные партнерские отношения.
"ШОС, АСЕАН, ЕАЭС и другие организации активно развиваются. Необходимо создать общий домашний очаг во имя равноправия и справедливости", - отметил китайский представитель.

Он также выразил уверенность, что межцивилизационный диалог играет решающую роль в деле безопасного будущего мира, и призвал строго защищать итоги Второй мировой войны, стоять на страже принципов Устава ООН и содействовать созданию более справедливой системы глобального управления.

Украинский конфликт - лакмусовая бумага недееспособности старой архитектуры

Если общие принципы неделимости безопасности и многополярности звучали как очень важная, но давно устоявшаяся теоретическая рамка, то украинский конфликт стал той самой точкой, на которой сошлись практически все выступавшие: именно он наглядно продемонстрировал, что прежняя архитектура безопасности не работает.
Для одних конфликт стал иллюстрацией непредсказуемых последствий соперничества, для других - доказательством того, что существующие механизмы урегулирования деградировали и обслуживают интересы доминирующих государств. Именно поэтому тема Украины прозвучала в выступлениях и Президента Беларуси Александра Лукашенко, и российского министра, и генерального секретаря ОБСЕ, и генерального секретаря СНГ, и представителей азиатских стран. Этот пример наглядно демонстрировал необходимость разработки новой модели сотрудничества.

К примеру, Сунь Линьцзян отметил, что затягивание украинского конфликта и турбулентность на Ближнем Востоке во многом влияют на международный мир и развитие. Он обратил внимание, что китайская сторона всегда придерживается справедливой и объективной позиции, внося свой вклад в содействие проведению мирных переговоров.

"Мы вновь призываем вовлеченные стороны разрешать проблемы посредством диалога, учитывать рациональные озабоченности друг друга в сфере безопасности и не допускать распространения и эскалации конфликтов", - подчеркнул он.

С ним фактически согласился и генеральный секретарь ОБСЕ, который заявил, что безопасность нельзя обеспечить соперничеством - ее можно достигнуть лишь сотрудничеством. Даже в самые сложные времена.

"Мы должны использовать свой политический капитал и инвестировать в разрешение разногласий. Нам нужно оставить позади соперничество, которое может привести к непредсказуемым последствиям. Одно из таких - украинский конфликт", - заявил Синирлиоглу.
В свою очередь генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев прямо заметил, что Украина оказалась втянута в реализацию геополитических планов проводников однополярного миропорядка. По его словам, деградация существующих механизмов обеспечения международной безопасности не позволяет сегодня эффективно разрешить этот и другие конфликты.

Вера в ООН сохраняется

Участники конференции, говоря о глобальных трансформациях, часто упоминали именно эту организацию как одну из опор современного мира. И несмотря на критику в ее адрес, в большинстве сошлись во мнении, что объединение сможет оказать свое влияние и на будущее Евразии.

К примеру, Таджикистан уверен, что ООН должна играть ключевую роль в обеспечении мира, в том числе путем развития действенного взаимодействия с региональными структурами евразийского пространства. 

Кыргызстан, который готовится стать непостоянным членом Совета Безопасности ООН, намерен последовательно призывать мировое сообщество к переходу от разрушительного глобального соперничества к созидательному сотрудничеству.
"Односторонние ограничения и вторичные санкции подрывают основу международного права и искусственно ограничивают доступ к передовым достижениям. Право вводить санкции должно принадлежать только ООН", - подчеркнул первый заместитель министра иностранных дел Кыргызстана Асеин Исаев, предложив развивать концепцию зеленых технологических коридоров, которые позволили бы выводить страны из-под действий любых ограничений, развивать совместные инвестиции и обмениваться технологиями в водно-энергетической, климатической и инфраструктурной сферах.

Туркменистан, говоря о новой архитектуре безопасности, поставил на первое место принцип ее неделимости. И в этом тоже может свою роль сыграть ООН. Заместитель министра иностранных дел этой страны Ахмет Гурбанов напомнил, что безопасность одних государств не может обеспечиваться за счет ущемления законных интересов других сторон: "Мы поддерживаем конструктивные усилия ООН и других международных институтов по разработке подходов, призванных зафиксировать баланс интересов и заложить долгосрочную правовую основу для мирного сосуществования на континенте".
Генеральный секретарь ОДКБ Таалатбек Масадыков в свою очередь назвал ООН ключевым партнером организации. Он напомнил на конференции, что в сентябре этого года в Нью-Йорке в ходе встреч с Генеральным секретарем ООН организации закрепили общее понимание о необходимости развития сотрудничества.
"При этом исходили из того, что деятельность всемирной организации должна в большей мере отражать современные международные реалии, растущую роль региональных организаций, а также государств Глобального Юга и Востока в мировой политике", - подчеркнул генеральный секретарь.

ШОС также намерена активно развивать контакты с ООН, отметил генеральный секретарь этой организации Нурлан Ермекбаев. По его словам, это сотрудничество позволяет координировать усилия и сверять подходы в решении общих задач. 

О готовности продолжать взаимодействие с ООН заявил и Иран. По заверениям заместителя министра иностранных дел Ирана Саида Хатибзаде, эта страна, отстаивая свой суверенитет и свой народ, защищает сами принципы международного права и Устава ООН: "Сегодня некоторые страны говорят, что они выше закона. Некоторые нации пытаются изменить реальность и манипулировать фактами. Но основы Устава ООН должны соблюдаться всеми".

Хартия многообразия и многополярности в XXI веке: документ, который у всех на слуху

Если о неделимости безопасности и пагубности соперничества говорили по-разному, то Хартия многообразия и многополярности в XXI веке стала тем редким пунктом, по которому все высказались в одном направлении.

Документ действительно у всех на слуху - его называют одним из ключевых инструментов, который должен лечь в основу строительства многополярного мира и новой архитектуры евразийской безопасности. 

К примеру, Мьянма уверена, что эта инициатива соответствует позиции правительства страны в отношении суверенного равенства, мирного сосуществования, невмешательства и уважения к разнообразию.

Китайская сторона также поддержала формирование новой архитектуры евразийской безопасности и приветствовала переговорный процесс по евразийской хартии, выразив убеждение, что разработка документа будет способствовать устранению коренных причин различных конфликтов в Евразии.

Заместитель министра иностранных дел Казахстана Ермухамбет Конуспаев, делая акцент на необходимости совместной разработки Концепции евразийской безопасности, в которую страна готова внести свой вклад, подчеркнул, что это один из способов сохранения диалога и доверия, а также способ решения международных проблем именно политико-дипломатическим путем. 

"Только на платформе общего консенсуса можно выработать по-настоящему инклюзивную концепцию евразийской безопасности, которую все поддержат и которая будет соблюдаться", - подчеркнул Конуспаев.

О поддержке инициативы по разработке Евразийской хартии многообразия и многополярности в XXI веке заявил и генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев. По его словам, к этому процессу присоединились не только Россия, но и другие государства Содружества - Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан, а также партнеры, в том числе Иран.

В свою очередь представитель Ирана, заместитель министра иностранных дел этой страны с высокой трибуны Минской международной конференции по евразийской безопасности это подтвердил. "Мы придаем огромное значение Евразии, Беларуси и ее роли в Евразийской хартии многообразия и многополярности в XXI веке - инициативе, к которой мы не только присоединились, но и активно участвуем в ее развитии. Мы крайне заинтересованы в продолжении тесного сотрудничества с Россией и Беларусью, а также в проведении регулярных консультаций", - отметил иранский представитель.

Напомним, переговорный процесс по разработке документа запущен в сентябре на полях 81-й сессии ГА ООН, и его поддержали не только государства - члены ОДКБ, но и другие страны.

На IV Минской международной конференции по евразийской безопасности политики также единодушно констатировали: стабильность можно обеспечить только через сотрудничество. Выработка механизмов транспарентности и практических шагов по снижению рисков должна стать основой модели евразийской безопасности. 

БЕЛТА.-0-
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