Практический разворот к многополярности. Как его видят участники Минской конференции по безопасности?

Белорусский лидер подчеркнул: евразийская безопасность - общая и неделимая.

"Мы - за общую Евразию. Ответственность за нее тоже общая, так как в одиночку ее полноценно не обеспечит никто - ни Запад, ни Восток. Здесь нет альтернативы!" - констатировал глава государства. "Мы - за общую Евразию. Ответственность за нее тоже общая, так как в одиночку ее полноценно не обеспечит никто - ни Запад, ни Восток. Здесь нет альтернативы!" - констатировал глава государства.

Если общие принципы неделимости безопасности и многополярности звучали как очень важная, но давно устоявшаяся теоретическая рамка, то украинский конфликт стал той самой точкой, на которой сошлись практически все выступавшие: именно он наглядно продемонстрировал, что прежняя архитектура безопасности не работает.