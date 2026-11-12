Поверенный в делах Великобритании обозначил готовность Лондона к развитию диалога с Беларусью в военной сфере

Начальник Департамента международного военного сотрудничества - помощник министра обороны по вопросам международного военного сотрудничества Валерий Ревенко провел встречу с Уильямом Лонгхерстом. В мероприятии также принял участие атташе по вопросам обороны при посольстве Великобритании в Беларуси майор Уильям Джордж.
Валерий Ревенко проинформировал поверенного в делах Великобритании о действиях Беларуси, направленных на снижение напряженности в европейском регионе и восстановление конструктивных контактов с другими государствами по линии оборонных ведомств. Уильям Лонгхерст обозначил готовность британской стороны к поэтапному развитию белорусско-британского диалога в военной сфере.-0-