Советник сопрезидентов Никарагуа по вопросам инвестиций, торговли и международного сотрудничества, сопредседатель комиссии Лауреано Ортега Мурильо назвал открытие посольства важной вехой в развитии двусторонних отношений. Он также отметил, что в настоящее время идет работа над открытием белорусского диппредставительства в Никарагуа.

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Беларусь планирует открыть диппредставительство в Никарагуа Фото Максима Гучека Фото Максима Гучека

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске состоялась церемония открытия посольства Республики Никарагуа в Республике Беларусь, передает корреспондент БЕЛТА.Заместитель министра иностранных дел Беларуси Евгений Шестаков в свою очередь также выразил уверенность в том, что открытие никарагуанского посольства придаст новый импульс в расширении сотрудничества Минска и Манагуа. "Это, безусловно, очень значимое мероприятие. И я искренне надеюсь, что в течение ближайших нескольких месяцев белорусская миссия заработает в Манагуа", - сказал он.