Посол Турции заявил о насыщенной белорусско-турецкой повестке сотрудничества в 2027 году

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Существует огромный потенциал для углубления сотрудничества между Беларусью и Турцией и в этом контексте 2027 год обещает быть насыщенным, отметил Чрезвычайный и Полномочный Посол Турецкой Республики в Республике Беларусь Гючлю Джем Ышик, выступая на торжественном мероприятии по случаю национального праздника - Дня Республики, передает корреспондент БЕЛТА.





"Отметить 103-ю годовщину провозглашения Турецкой Республики - для нас большая гордость, повод для искренней радости и глубокой признательности. Это праздник сильной, современной и демократической Турции, которая смотрит в будущее с большей уверенностью и решимостью, чем когда-либо, - продолжил посол. - Сейчас, в период "Столетия Турции", которое знаменует собой уже второе столетие нашей Республики, мы нацелены стремиться к развитию, повышать благосостояние нашей нации и усиливать вклад нашей страны в региональный и международный мир, стабильность и процветание".





Он также обратил внимание, что с каждым годом становится все очевиднее, насколько хрупок мир на планете. "В условиях продолжающихся конфликтов защита человеческих жизней и соблюдение норм международного права ради построения более справедливого мира остаются нашей общей ответственностью. Турция, расположенная в регионе, где пересекаются континенты, культуры и торговые пути, внимательно следит за развитием событий и проводит активную дипломатическую работу, стремясь содействовать урегулированию конфликтов посредством дипломатии и диалога. Руководствуясь принципом Мустафы Кемаля Ататюрка "Мир в стране - мир во всем мире", мы продолжаем возводить прочные мосты сотрудничества, взаимопонимания и взаимного уважения по всему земному шару", - отметил Гючлю Джем Ышик.





"Турция гордится тем, что стала первой страной, официально признавшей Республику Беларусь. С тех пор наша искренняя дружба продолжает углубляться и расширяться во всех сферах на основе взаимного доверия, уважения и во благо наших народов, - сказал он. - А с возобновлением полетов между Стамбулом и Минском расстояния сократились, а наши народы стали ближе друг к другу".





Посол обратил внимание, что связи между нашими народами укрепляются благодаря туризму, образовательным обменам, инвестициям и совместным деловым проектам. "Тем не менее, существует огромный нереализованный потенциал для дальнейшего углубления нашего сотрудничества, и в этом контексте 2027 год обещает быть более насыщенным", - сообщил он.





Обращаясь к своим соотечественникам в Беларуси, дипломат сказал: "Здесь вы воплощаете в жизнь турецкую культуру и ценности. Мы воспринимаем вас в качестве мостов дружбы между Турцией и Беларусью, которые способствуют развитию отношений между нашими странами".





Посол выразил признательность Центру хорового искусства "Полифоника" за исполнение песен на вечере и отметил прекрасное исполнение классической музыки струнным квартетом преподавателей Минского государственного музыкального колледжа им. М.И. Глинки.-0-