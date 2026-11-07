Посол КНР: Китай и Беларусь намерены развивать партийные связи и укреплять стратегическое партнерство

В завершение выступления посол пожелал Беларуси процветания и стабильности, а белорусскому народу - счастья и благополучия. Он также выразил надежду на устойчивое развитие отношений всепогодного и всестороннего стратегического партнерства между двумя странами.-0-





Фото Николая Петрова

7 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Китай готов укреплять обмены опытом с Коммунистической партией Беларуси и прогрессивными силами белорусского общества. Об этом заявил посол КНР в Беларуси Чжан Вэньчуань, выступая на торжественном митинге по случаю 109-й годовщины Октябрьской революции, передает корреспондент БЕЛТА."Китайская сторона готова продолжать укреплять обмены и взаимное обогащение опытом с Компартией Беларуси и прогрессивными силами всех слоев белорусского общества", - сказал дипломат.Он поздравил участников митинга с праздником от имени посольства Китая и отметил, что ежегодное празднование этой даты в Беларуси отражает уважение народа к своей истории и традициям социализма. "Под руководством Президента Александра Лукашенко Беларусь придерживается самостоятельного пути развития, уделяет важное внимание социальному обеспечению и благосостоянию народа, твердо отстаивает государственный суверенитет и социальную стабильность", - подчеркнул посол.Дипломат также отметил роль Коммунистической партии Беларуси в сохранении традиций трудового созидания, солидарности и взаимопомощи. По его словам, партия занимает активное место в общественной жизни страны.Говоря об исторических связях двух государств, посол напомнил, что идеи марксизма-ленинизма пришли в Китай после Октябрьской революции и повлияли на создание Коммунистической партии Китая. "Именно в процессе соединения марксизма-ленинизма с китайским рабочим движением возникла Коммунистическая партия Китая", - отметил Чжан Вэньчуань.В этом году отмечается 105-летие со дня основания КПК. За прошедшее время под ее руководством Китай добился масштабных преобразований, заявил дипломат. Он также рассказал о курсе партии на всестороннее строительство социалистического модернизированного государства.Посол упомянул состоявшийся недавно в Пекине пятый пленум Центрального комитета КПК 20-го созыва, на котором рассматривались вопросы дальнейшего продвижения всестороннего строгого управления партией.Дипломат выразил уверенность, что взаимодействие политических сил двух стран будет способствовать развитию двусторонних отношений. "Продвигать дальнейшее укрепление дружественных отношений между Китаем и Беларусью на благо народов двух стран", - такую задачу обозначил он.