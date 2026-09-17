17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Единство является источником силы, благодаря которому Беларусь достигла значительных успехов в развитии. Такую точку зрения выразил корреспонденту БЕЛТА Чрезвычайный и Полномочный Посол Китайской Народной Республики в Республике Беларусь Чжан Вэньчуань в День народного единства.
В Беларуси 17 сентября отмечается День народного единства - один из самых важных праздников для белорусского народа. "Ровно два года назад в этот день я официально приступил к работе в качестве Чрезвычайного и Полномочного Посла Китайской Народной Республики в Республике Беларусь, - рассказал дипломат. - Моим первым мероприятием стало участие в торжественном собрании, посвященном Дню народного единства. Выступление Президента Беларуси Александра Лукашенко произвело на меня глубокое впечатление. На протяжении этих двух лет я много общался с представителями разных кругов общества Беларуси и побывал во многих местах. Я не только глубоко прочувствовал радушие и дружелюбие белорусского народа по отношению к китайскому народу, но и глубже осознал огромное значение достигнутого Беларусью единства".
Дипломат обратил внимание, что исторически Беларусь неоднократно подвергалась агрессии, ее территории захватывались, а народ был вынужден покидать родные места. 17 сентября 1939 года воссоединение Западной и Восточной Беларуси стало важной вехой в истории белорусского народа. На основе единства Беларусь обрела независимость и успешно встала на путь самостоятельного развития.
"Достижение полного национального единства - это цель, к которой настойчиво стремится каждая страна и каждая нация", - считает посол КНР.-0-
Политика
17 сентября 2026, 10:10
Посол КНР: единство является источником силы, благодаря которому Беларусь достигла значительных успехов
Чжан Вэньчуань. Фото из архива
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