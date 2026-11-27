27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Теме экономического сотрудничества уделил особое внимание Чрезвычайный и Полномочный Посол Китая в Беларуси Чжан Вэньчуань, выступая на белорусско-китайском мероприятии по теме "Управление КПК и управление Китаем: диалог об опыте управления Китая и Беларуси", передает корреспондент БЕЛТА."Деловое сотрудничество между Беларусью и Китаем приносит богатые плоды. Китай прочно удерживает позиции второго по величине торгового партнера и третьего по значимости источника инвестиций Беларуси, - сказал глава дипломатической миссии. - За первые десять месяцев этого года товарооборот между Китаем и Беларусью достиг $9,1 млрд, увеличившись на 31,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и вновь обновив исторический максимум".Дипломат также подчеркнул, что Соглашение о торговле услугами и осуществлении инвестиций между Китаем и Беларусью, вступившее в силу в начале года, играет активную роль в развитии торговли и инвестиций между двумя странами."Планомерно проходит Год промышленной кооперации Китая и Беларуси. С успехом прошли и принесли хорошие результаты специальный форум "Экспорт белорусских товаров в Китай", Китайско-белорусский форум промышленного и инвестиционного сотрудничества и первый Китайско-белорусский форум регионов", - заметил он.Чжан Вэньчуань также обратил внимание, что Китайско-белорусский индустриальный парк "Великий камень стабильно развивается: "Первые десять месяцев в нем зарегистрировались 35 новых резидентов, и их общее число достигло 184. Недавно на территории парка официально запущен мультимодальный железнодорожный терминал, что способствует совместному строительству инициативы "Один пояс, один путь" двумя странами и приносит пользу обеим странам и их народам"./Будет дополнено/.-0-