- МИД Беларуси считает перспективным сотрудничество с КНР по стратегическому планированию и цифровому управлению
- МИД: китайский опыт госуправления представляет для Беларуси значительный интерес
Дипломат также подчеркнул, что Соглашение о торговле услугами и осуществлении инвестиций между Китаем и Беларусью, вступившее в силу в начале года, играет активную роль в развитии торговли и инвестиций между двумя странами.
- Контакты с Беларусью на высшем уровне отличаются высокой активностью - посол КНР
- Китай и Беларусь - настоящие друзья и стратегические партнеры - представитель партийной школы ЦК КПК
Чжан Вэньчуань также обратил внимание, что Китайско-белорусский индустриальный парк "Великий камень стабильно развивается: "Первые десять месяцев в нем зарегистрировались 35 новых резидентов, и их общее число достигло 184. Недавно на территории парка официально запущен мультимодальный железнодорожный терминал, что способствует совместному строительству инициативы "Один пояс, один путь" двумя странами и приносит пользу обеим странам и их народам".
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