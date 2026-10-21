21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Словакии Игорь Фисенко 21 октября вручил верительные грамоты Президенту Словакии Петеру Пеллегрини, сообщает корреспондент БЕЛТА со ссылкой на белорусское внешнеполитическое ведомство.
Во время протокольной беседы глава словацкого государства приветствовал решение Президента Беларуси Александра Лукашенко о возобновлении работы посольства в Братиславе и высказался за развитие двусторонних отношений.
Собеседники подчеркнули необходимость укрепления сотрудничества в сферах экономики, культуры, спорта, а также отметили важность интенсификации молодежных контактов и налаживания гуманитарных связей между белорусским и словацким народами.-0-
Политика
21 октября 2026, 14:19
Посол Беларуси вручил верительные грамоты Президенту Словакии
Фото МИД
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