Во время беседы, состоявшейся после торжественной церемонии, стороны обсудили возможные направления развития белорусско-афганского сотрудничества, включая проведение совместных мероприятий в ближайшей перспективе.-0-
Политика
01 ноября 2026, 17:12
Посол Беларуси вручил верительные грамоты премьер-министру Афганистана
Александр Огородников и Мохаммад Хасан Ахунд. Фото МИД
1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Посол Беларуси в Узбекистане и Афганистане по совместительству Александр Огородников вручил верительные грамоты премьер-министру Афганистана Мохаммаду Хасану Ахунду. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МИД Беларуси.
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