Посол Беларуси и министр экономики Монголии обсудили реализацию договоренностей на высшем уровне

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тему реализации договоренностей на высшем уровне обсудил Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Монголии Михаил Орда на встрече 12 ноября с первым заместителем премьер-министра, министром экономики и развития Монголии Жадамбын Энхбаяром. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в белорусском внешнеполитическом ведомстве.
Стороны детально рассмотрели дальнейшие шаги по реализации договоренностей на высшем уровне, достигнутых в ходе официального визита президента Монголии Ухнаагийн Хурэлсуха в Беларусь в октябре 2026 года.
Стороны уделили особое внимание организации совместной работы по продвижению двусторонних кооперационных проектов в машиностроении, легкой промышленности и сельском хозяйстве. Они условились работать над поиском новых взаимовыгодных инициатив.
Михаил Орда выразил благодарность Жадамбын Энхбаяру за весомый вклад в развитие белорусско-монгольских отношений, подчеркнув особую роль Министерства экономики и развития Монголии в практической реализации временного торгового соглашения между ЕАЭС и Монголией.
Стороны договорились оперативно взаимодействовать по всем актуальным аспектам белорусско-монгольского сотрудничества, в том числе для устранения возможных препятствий развитию торговли между двумя странами.-0-