12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Египте и Республике Судан по совместительству Евгений Соболевский вручил верительные грамоты председателю Переходного суверенного совета Республики Судан Абдель Фаттаху аль-Бурхану. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МИД.
"Белорусская сторона подчеркнула готовность к активизации взаимодействия, включая участие в постконфликтном восстановлении Республики Судан путем поставок белорусской сельскохозяйственной, пассажирской, грузовой, дорожно-строительной техники, продовольствия и иных необходимых суданской стороне товаров", - проинформировали во внешнеполитическом ведомстве.
Руководство Республики Судан в свою очередь подтвердило намерение оказывать содействие в продвижении двустороннего сотрудничества по различным направлениям.-0-
Политика
12 октября 2026, 13:25
Посол Беларуси Евгений Соболевский вручил верительные грамоты лидеру Судана
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