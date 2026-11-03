"Политика изоляции контрпродуктивна". Депутат Европарламента призвал Запад вернуться к диалогу

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Западноевропейским политикам важно участвовать в международных дискуссиях и не допускать дипломатической изоляции. Такое мнение в беседе с корреспондентом БЕЛТА на IV Минской международной конференции по евразийской безопасности высказал депутат Европейского парламента от Люксембурга Фернан Картхайзер.

По его словам, одна из причин приезда в Минск - необходимость присутствия представителей Западной Европы на площадках, где обсуждаются международные отношения и будущее взаимодействие государств. "Я не считаю полезным или продуктивным просто изолировать себя от других и от диалога, в который мы должны вступать. Нам необходимо вместе подумать о будущих отношениях, которые мы должны выстраивать", - отметил европарламентарий.

Он признал, что официальная позиция Европейского парламента предполагает отсутствие каких-либо контактов, в том числе дипломатических. При этом, по его словам, некоторые коллеги придерживаются другого мнения, хотя по разным причинам пока не высказывают его открыто. "Мой посыл очень ясен: просто приезжайте и участвуйте в дискуссиях. Политика изоляции, дипломатической зимы, которую мы сейчас переживаем, не может продолжаться. Она не полезна, она даже контрпродуктивна", - подчеркнул Фернан Картхайзер. Он признал, что официальная позиция Европейского парламента предполагает отсутствие каких-либо контактов, в том числе дипломатических. При этом, по его словам, некоторые коллеги придерживаются другого мнения, хотя по разным причинам пока не высказывают его открыто. "Мой посыл очень ясен: просто приезжайте и участвуйте в дискуссиях. Политика изоляции, дипломатической зимы, которую мы сейчас переживаем, не может продолжаться. Она не полезна, она даже контрпродуктивна", - подчеркнул Фернан Картхайзер.





Говоря о формировании многополярного мира, депутат отметил, что это уже не просто концепция, а реальность, к которой должны адаптироваться и государства, и международные институты. "Европа уже давно не является динамичным центром мира. Мы видим, что важную роль играют США, Россия, Китай, страны Южной и Восточной Азии, Латинской Америки, некоторые государства Африки. Изменения в мире значительны, и международные структуры должны адаптироваться к новым реалиям", - добавил он. По его словам, сложнее всего менять не институты, а мышление людей и политиков. Однако происходящие в мире процессы постепенно заставляют пересматривать привычные подходы.

В условиях высокой напряженности в Европе, считает европарламентарий, особенно важны государства, способные выступать мостом между сторонами и содействовать диалогу. "Нам нужны страны, которые могут выполнять роль моста. Беларусь и некоторые государства, которые по-прежнему считают себя нейтральными, полезны тем, что могут объединять людей", - отметил Фернан Картхайзер. Он добавил, что рад видеть, как Беларусь берет на себя такую функцию, а белорусская дипломатия содействует этому процессу. В условиях высокой напряженности в Европе, считает европарламентарий, особенно важны государства, способные выступать мостом между сторонами и содействовать диалогу. "Нам нужны страны, которые могут выполнять роль моста. Беларусь и некоторые государства, которые по-прежнему считают себя нейтральными, полезны тем, что могут объединять людей", - отметил Фернан Картхайзер. Он добавил, что рад видеть, как Беларусь берет на себя такую функцию, а белорусская дипломатия содействует этому процессу.





Для депутата Европарламента нынешний визит стал первым в Беларусь. Он признался, что прежде страна оставалась для него "белым пятном" на карте Европы, и выразил удовлетворение возможностью познакомиться с ней и принять участие в дискуссиях.

Отвечая на вопрос о протестных выступлениях в ряде европейских стран, Фернан Картхайзер отметил, что их причины различаются. В числе факторов он назвал экономические опасения молодежи, тревогу за профессиональное будущее, состояние образования и вызовы, связанные с развитием искусственного интеллекта. По его мнению, политикам необходимо давать молодым людям ответы на эти вопросы и укреплять их уверенность в будущем. Отвечая на вопрос о протестных выступлениях в ряде европейских стран, Фернан Картхайзер отметил, что их причины различаются. В числе факторов он назвал экономические опасения молодежи, тревогу за профессиональное будущее, состояние образования и вызовы, связанные с развитием искусственного интеллекта. По его мнению, политикам необходимо давать молодым людям ответы на эти вопросы и укреплять их уверенность в будущем.





IV Минская международная конференция по евразийской безопасности стала площадкой для обсуждения международной обстановки, перспектив взаимодействия государств и поиска подходов к укреплению региональной и глобальной безопасности.-0-





Фото Виталия Пивоварчика