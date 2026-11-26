26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. ОАЭ рассчитывают продолжить сотрудничество с Беларусью в самых разных областях. Об этом заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Объединенных Арабских Эмиратов в Республике Беларусь Салим Мохамед Аль-Мушаррах 26 ноября на торжественном мероприятии по случаю 55-й годовщины основания ОАЭ, сообщает корреспондент БЕЛТА."В этом году мы отмечаем 34-ю годовщину установления дипломатических отношений между Объединенными Арабскими Эмиратами и Республикой Беларусь. За прошедшие годы они стали особенными отношениями, в которых нашли отражение глубокое взаимопонимание между руководителями двух стран и партнерство, основанное на доверии, прозрачности, взаимном уважении и общих интересах", - обратил внимание глава дипломатической миссии.По его словам, эти особые и исторически сложившиеся отношения позволили двум странам достичь ряда целей в различных сферах. "В политической области это проявилось в многочисленных встречах руководителей двух государств и представителей правительств. В экономической, торговой и промышленной сферах сотрудничество было закреплено подписанием документов, в том числе Соглашения о торговле услугами и инвестициях между ОАЭ и Республикой Беларусь, а также Соглашения о всеобъемлющем экономическом партнерстве между ОАЭ и Евразийским экономическим союзом, подписанного в Минске в прошлом году и вступившего в силу в текущем году", - обратил внимание посол.Он также сказал, что за последние четыре года объем товарооборота между нашими странами увеличился в четыре раза. "Мы рассчитываем продолжать совместную работу, открывая более широкие перспективы сотрудничества в самых разных областях", - заметил дипломат."Высоко ценя и дорожа дружественными отношениями, связывающими нас с вашей страной, мы стремимся вместе с вами развивать достигнутые результаты сотрудничества, расширять партнерские связи и углублять отношения между нашими народами, - продолжил Салим Мохамед Аль-Мушаррах. - Все это направлено на служение общим интересам, поддержку процессов развития и процветания, а также на создание лучшего и более благополучного будущего для грядущих поколений"."Мы вновь подтверждаем нашу приверженность совместной работе с партнерами в целях укрепления мира и расширения перспектив сотрудничества, отвечающего стремлениям народов мира к безопасности, стабильности и миру. Хочу выразить благодарность Республике Беларусь - ее руководству, правительству и народу, всем, кто вносит вклад в укрепление уз дружбы и партнерства между нашими странами", - резюмировал посол ОАЭ.На мероприятии также выступил председатель Государственного военно-промышленного комитета Республики Беларусь Дмитрий Пантус, который подчеркнул важность развития сотрудничества с ОАЭ. Он отметил, что Беларусь полностью открыта и готова к сотрудничеству с ОАЭ во всех сферах.-0-