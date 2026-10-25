Политика, экономика и гуманитарные связи. Об основах партнерства Беларуси и ОАЭ рассказал посол





Между Беларусью и ОАЭ сложилось стратегическое партнерство, которое опирается на несколько направлений. "Первое - политическое. Оно базируется в первую очередь на взаимоотношениях наших лидеров. Хотя они говорят на разных языках, но кажется, что понимают друг друга с полуслова. Если говорить о международной повестке, то у нас схожая повестка дня на международной арене. Мы за мир, безопасность, многополярность и стабильность. У нас нет каких-то противоречий, мы поддерживаем друг друга. Поэтому это вторая составляющая нашего стратегического партнерства. Третье - это, конечно, экономика", - рассказал Игорь Белый.





По его словам, экономики двух стран не конкурируют. "Мы взаимодополняем друг друга. Беларусь - производитель продукции сельского хозяйства. Мы производим продукцию машиностроения. Мы сильны в этом. Эмираты сильны в финансовом секторе, логистике, искусственном интеллекте. Если мы соединим это вместе, то мы дополним друг друга и сделаем лучше нашу взаимную торговлю. Еще один аспект, который нельзя оставить без внимания, - социальный. Белорусы очень любят Эмираты - около 150 тыс. туристов посещают их ежегодно", - отметил дипломат.





В ОАЭ проходят Дни Беларуси. Посол уверен, что удивить гостей удалось. Дни культуры открылись выступлением коллектива "Хорошки". Артисты подготовили совместный номер с местными танцорами, он получился ярким и колоритным. "Мы также привезли ремесленников, которые создают изделия из дерева и соломы. Кроме того, во время Дней Беларуси в одной из библиотек Дубая презентовали книгу "Наш Президент" на английском языке. Теперь с ней смогут познакомиться студенты, преподаватели и другие посетители библиотеки. Книга красиво издана, а факты в ней изложены интересно и познавательно", - добавил он.





Кроме того, ранее прошли Инвестиционные дни в формате адресных презентаций. "Вместе с Национальным агентством инвестиций и приватизации мы отказались от масштабного форума и подготовили проекты, ориентированные на интересы эмиратской публики. Проекты представили суверенным фондам, включая Mubadala и Abu Dhabi Fund for Development, а также ключевым инвесторам, которые курируют направление в торговых палатах Дубая и Абу-Даби. Мы сделали фокусированные презентации. На встречах в центре внимания были робототехника, умное сельское хозяйство и развитие туризма. Сейчас агентство продолжает переговоры с партнерами в Эмиратах. Надеюсь, в ближайшее время это принесет практические результаты", - отметил Игорь Белый.-0-





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