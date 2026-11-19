19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Евразийская хартия многообразия и многополярности в XXI веке не направлена против какой-либо страны или группы государств, а задумана как долгосрочная геостратегия для Евразии. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Игорь Секрета на брифинге для представителей аккредитованных в Беларуси посольств евразийских государств, сообщает БЕЛТА со ссылкой на МИД.Мероприятие было посвящено первому раунду переговоров по Евразийской хартии многообразия и многополярности в XXI веке, который состоится в Минске 9-11 декабря.Заместитель министра как представитель председательствующей стороны изложил историю идеи разработки хартии, проинформировал о запуске переговорного процесса на министерской встрече в Нью-Йорке 25 сентября 2026 года, а также о практических аспектах участия в переговорах.Игорь Секрета особо подчеркнул, что хартия охватывает такие направления, как безопасность, экономика, наука, технологии, культура и межцивилизационные обмены. Он акцентировал внимание на практических преимуществах, которые хартия может принести евразийским государствам. В частности, речь идет о формировании континентального пространства сотрудничества, которое объединяет, а не разделяет, открывает доступ к растущим рынкам, способствует диверсификации цепочек поставок и развитию транспортных, торговых и инвестиционных связей.Хартия призвана стимулировать экономическую интеграцию и взаимосвязанность в Евразии, способствовать выстраиванию на континенте архитектуры равной и неделимой безопасности.Заместитель министра заверил дипломатов в том, что Беларусь в качестве председателя будет тесно и продуктивно сотрудничать со всеми заинтересованными евразийскими государствами в ходе переговорного процесса.-0-