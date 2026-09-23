"Первое - обратимся в БЕЛТА". Гендиректор ТАСС о том, как в агентстве проверяют фейки о Беларуси 

23 сентября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Для проверки информации по Беларуси ТАСС прежде всего обратится к БЕЛТА. Об этом генеральный директор российского информационного агентства Андрей Кондрашов заявил телеканалу "Союзный", передает корреспондент БЕЛТА.



"Если мы нарвемся на какую-то информацию, которая касается Беларуси, но мы явно чувствуем, что это фейк, первое, что мы сделаем, - это обратимся в агентство БЕЛТА. Для этого нам не нужны даже искусственные интеллекты, которые вычисляют издалека новость, похожую на фейк. Все, что идет из новостей про Беларусь, но не из Беларуси, мы однозначно проверяем, потому что недругов у нас с вами достаточно", - сказал Андрей Кондрашов телеканалу "Союзный" на международном форуме "Диалог о фейках 4.0".



"Все, что пишут о Беларуси, может быть в целях какой-то политической группировки, которая хочет оказать политическое влияние на население Беларуси", - добавил генеральный директор ТАСС.-0-