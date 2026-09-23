23 сентября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Генеральный секретарь ОДКБ Таалатбек Масадыков на полях 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке встретился с заместителем генерального секретаря ООН по миротворческим операциям Жан-Пьер Лакруа. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе ОДКБ.
"Заместитель генерального секретаря ООН был проинформирован об усилиях по наращиванию миротворческого потенциала ОДКБ, включая совершенствование нормативно-правовой базы. Были также обсуждены перспективы привлечения миротворческих сил ОДКБ в операции ООН по поддержанию мира", - отметили в пресс-службе.
Стороны подтвердили готовность к дальнейшему углублению сотрудничества между профильными подразделениями секретариатов ОДКБ и ООН.-0-
Политика
23 сентября 2026, 20:43
Перспективы привлечения миротворческих сил ОДКБ в операции ООН по поддержанию мира обсуждены в Нью-Йорке
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