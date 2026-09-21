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Переход от деклараций к реальным действиям. Аналитик подвел основные итоги саммита БРИКС в Нью-Дели

Опубликовано:

Логотип БелТА
Политика
21 сентября 2026, 15:34

Переход от деклараций к реальным действиям. Аналитик подвел основные итоги саммита БРИКС в Нью-Дели

XVIII саммит БРИКС, прошедший 12-13 сентября в Нью-Дели, привлек внимание многих экспертов. Аналитик Белорусского института стратегических исследований (БИСИ), руководитель Центра исследований ШОС и БРИКС Юрий Ярмолинский рассказал корреспонденту БЕЛТА о том, какие выводы можно сделать по итогам международного форума.

"С точки зрения общепринятых параметров саммит признан успешным. Итоговая декларация из 140 пунктов принята единогласно. Она носит всеобъемлющий, геополитически сбалансированный характер и может считаться достижением индийской дипломатии. Председательство Индии в БРИКС в целом получило высокую оценку - группу удалось направить в русло практического секторального сотрудничества. Страна показала способность блока преодолевать разногласия и достигать консенсуса", - отметил Юрий Ярмолинский.

При этом дискуссии подсветили неприятие Индией попыток представлять БРИКС как противовес или альтернативу Западу. Аналитик подчеркивает, что БРИКС зародилось как геоэкономическая идея и не задумывалось как антизападный альянс. "Стратегическое уравнение выглядит примерно так: БРИКС плюс G20 - а не БРИКС против G20 - равно реформам в ООН и Бреттон-Вудсе. Семь из 11 членов БРИКС входят и в "двадцатку". Пересечение интересов реально. Неизменная позиция Индии заключается в том, что мир не бинарный. Нью-Дели не нравится, когда ее заставляют выбирать сторону, как это часто делает Запад", - обратил внимание эксперт. 

Значимым эффектом саммита стала дальнейшая разморозка отношений между Индией и Китаем. Юрий Ярмолинский акцентировал внимание, что присутствие Си Цзиньпина в Нью-Дели (его первый визит в Индию за семь лет) уже само по себе имело значение. "Это не означает, что разногласия преодолены. Китай и Индия будут продолжать конкурировать за рынки, технологии, политическое влияние и стратегические интересы. Возможно, меняется нечто более фундаментальное: гипотеза о том, что конкуренция превращает две страны в противников. История часто начинает меняться благодаря новым политическим формулам. "Партнеры, а не соперники" - одна из них", - подчеркнул аналитик.

"Будущее БРИКС по-прежнему будет отмечено многообразием, конкуренцией и противоречиями. Однако это не структурные разломы. Сила блока заключается в способности находить сферы общих интересов, несмотря на политические и экономические различия. Объединение все больше становится инструментом диверсификации глобального влияния, хотя пока еще не является альтернативной архитектурой безопасности. "Дух БРИКС", основанный на взаимоуважении, суверенном равенстве и консенсусе, осуществляет переход от концептуальных установок к конкретным механизмам финансирования, торговли и технологического суверенитета", - отметил Юрий Ярмолинский.

В фокусе БРИКС теперь находятся не только традиционные вопросы безопасности и реформы глобальных институтов при центральной роли ООН, но и практическая архитектура сотрудничества: расчеты в национальных валютах, трансграничные платежи, механизмы государственно-частного партнерства. Гуманитарный и социальный контуры повестки заметно расширяются от продовольственной и энергетической безопасности до традиционной медицины и цифровой связанности. Особое внимание уделено предотвращению конфликтов через устранение их причин, политико-дипломатическим инструментам разрешения кризисов, расширению сотрудничества со странами-партнерами в логике инклюзивности и преемственности председательств.

"Финансовый трек является одним из наиболее динамично развивающихся в БРИКС. Новый банк развития придает группе институциональное экономическое измерение. Сотрудничество переходит от деклараций к конкретным механизмам и институциональным направлениям. Ключевой эффект заключается в создании альтернативной инфраструктуры расчетов, которая уменьшает необходимость использовать доллар. Дедолларизация будет происходить не столько через отказ от валюты США, сколько через сокращение необходимости использовать его вообще. Система BRICS Pay способна стать одним из инструментов такого перехода", - подчеркнул аналитик.

В сфере цепочек поставок констатирована необходимость перехода от простого обеспечения доступа к созданию добавленной стоимости. Эксперт уверен, что сотрудничество в области критически важных минералов, создание совместных предприятий и развитие глубокой переработки сырья помогут странам БРИКС сформировать более устойчивые и интегрированные экономические связи.

"Будущее БРИКС в конечном итоге будет оцениваться не по количеству принятых деклараций, а по тому, порождают ли они институты и ресурсы. Индийские инициативы о создании "тройки" БРИКС с участием предыдущего, текущего и будущего председателей, а также цифрового хранилища, фиксирующего решения, обязанности и сроки их реализации, могли бы обеспечить эффективную преемственность в работе объединения. Для Беларуси как страны-партнера БРИКС остается полезным инструментом многосторонней дипломатии, а также создает более широкие возможности для диверсификации торгово-экономических связей", - резюмировал Юрий Ярмолинский.

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