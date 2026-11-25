



Один из вопросов касался прошедшей в Минске 19 ноября встречи представителей России и Грузии. Максим Рыженков подчеркнул, что действия белорусской стороны по созданию условий для проведения такого рода переговоров полностью соответствуют инициативам главы государства и внешнеполитического ведомства по снятию напряженности и выстраиванию доверительных отношений между странами региона. "Особенно это касается стран и народов, с которыми нас связывают очень прочные и давние отношения. Конечно, мы не можем спокойно относиться к ситуации, при которой есть определенная напряженность между Грузией и Россией - близкими для нас странами. Она требует разрешения. Поэтому мы приняли участие в создании условий для переговоров на белорусской земле между представителями министерств иностранных дел двух стран", - отметил он.





По словам главы ведомства, переговоры прошли результативно. "Мы рады, что в ходе продолжительных и достаточно содержательных переговоров - а об этом есть информация от представителей обеих сторон - страны значительно продвинулись в укреплении взаимного доверия. Теперь между ними возможен диалог напрямую. Мы считаем это самым главным позитивным результатом переговоров на белорусской площадке. Нет ничего надежнее, когда стороны выходят на тот уровень взаимопонимания, при котором представители сторон могут ездить друг к другу, обсуждая волнующие проблемы", - сказал Максим Рыженков.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров поблагодарил белорусских коллег за предоставление площадки для переговоров с представителями Грузии. "Мы заинтересованы в нормализации отношений с Грузией. Приветствую недавнее заявление министра иностранных дел Грузии о том, что не надо бояться контактов с Российской Федерацией. Это прагматичный подход, который отвечает и интересам грузинского народа, и наших отношений с Грузией", - резюмировал он.-0- Министр иностранных дел России Сергей Лавров поблагодарил белорусских коллег за предоставление площадки для переговоров с представителями Грузии. "Мы заинтересованы в нормализации отношений с Грузией. Приветствую недавнее заявление министра иностранных дел Грузии о том, что не надо бояться контактов с Российской Федерацией. Это прагматичный подход, который отвечает и интересам грузинского народа, и наших отношений с Грузией", - резюмировал он.-0-





Фото Марины Васильевой

25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь не может спокойно относиться к ситуации, при которой есть определенная напряженность между близкими для нее странами, заявил министр иностранных дел Максим Рыженков во время общения с журналистами после совместного заседания коллегий МИД Беларуси и России в Гомеле, сообщает БЕЛТА.