Парламентскую дипломатию нужно задействовать для поддержания международного мира и безопасности - Кочанова

15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Парламентскую дипломатию нужно задействовать для поддержания международного мира и безопасности. Об этом заявила председатель Совета Республики Наталья Кочанова во время первого заседания пятой сессии Совета Республики восьмого созыва, передает корреспондент БЕЛТА."Международная обстановка сегодня характеризуется переплетением острых геополитических противоречий и растущей экономической фрагментацией. Борьба за критические ресурсы, протекционизм в торговле, санкционные режимы становятся ключевыми факторами, меняющими привычные модели международного сотрудничества. Сегодня мы фактически наблюдаем противостояние военных и политических блоков, сторонников и противников многополярности. Как отметил наш Президент, в настоящее время демонстративно вернулась прямая массированная военная агрессия. На фоне усиления региональных конфликтов и соперничества крупных держав заметно снижается уровень доверия между государствами, дипломатические каналы нередко работают в ограниченном режиме, а многочисленные международные институты сталкиваются с дефицитом консенсуса и политической воли. Наша неизменная задача - сохранить на белорусской земле мир и спокойствие. В условиях глобальной взаимозависимости любая эскалация напряженности способна подорвать достижения в сфере социально-экономического развития, разрушить все предыдущие многолетние усилия целых поколений", - сказала Наталья Кочанова.По ее мнению, в вопросах поддержания международного мира и безопасности следует максимально задействовать парламентскую дипломатию. "Беларусь - миролюбивая страна. Этот тезис мы последовательно доводим до зарубежной общественности - в ходе многочисленных международных контактов со спикерами парламентов, главами дипломатических миссий, руководством внешнеполитических ведомств, делегациями деловых кругов, группами дружбы. Нам следует продолжить работу по реализации на международной арене инициативы главы нашего государства о начале глобального диалога по безопасности. В ее развитие члены Совета Республики последовательно содействуют продвижению идеи формирования новой архитектуры евразийской безопасности. Этот вопрос акцентировался нашими парламентариями на мероприятиях Межпарламентского союза, Парламентской сети Движения неприсоединения, Межпарламентской ассамблеи государств - участников СНГ, Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности. Мы выступили с предложением принятия в рамках МПА СНГ заявления в поддержку разработки Евразийской хартии многополярности и многообразия и аналогичного заявления - в геополитической группе "Евразия" в Межпарламентском союзе", - отметила председатель Совета Республики./Будет дополнено/.-0-Фото Николая Петрова