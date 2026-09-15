Парламентскую дипломатию нужно задействовать для поддержания международного мира и безопасности - Кочанова

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По ее мнению, в вопросах поддержания международного мира и безопасности следует максимально задействовать парламентскую дипломатию. "Беларусь - миролюбивая страна. Этот тезис мы последовательно доводим до зарубежной общественности - в ходе многочисленных международных контактов со спикерами парламентов, главами дипломатических миссий, руководством внешнеполитических ведомств, делегациями деловых кругов, группами дружбы. Нам следует продолжить работу по реализации на международной арене инициативы главы нашего государства о начале глобального диалога по безопасности. В ее развитие члены Совета Республики последовательно содействуют продвижению идеи формирования новой архитектуры евразийской безопасности. Этот вопрос акцентировался нашими парламентариями на мероприятиях Межпарламентского союза, Парламентской сети Движения неприсоединения, Межпарламентской ассамблеи государств - участников СНГ, Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности. Мы выступили с предложением принятия в рамках МПА СНГ заявления в поддержку разработки Евразийской хартии многополярности и многообразия и аналогичного заявления - в геополитической группе "Евразия" в Межпарламентском союзе", - отметила председатель Совета Республики.
/Будет дополнено/.-0-Фото Николая Петрова