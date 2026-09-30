Парламентская дипломатия остается важной составляющей межгосударственных отношений - Кочанова

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Парламентская дипломатия остается важной составляющей межгосударственных отношений. На этом сделала акцент председатель Совета Республики Национального собрания Наталья Кочанова на пленарном заседании Узбекско-белорусского межпарламентского форума "Стратегическое партнерство: развитие парламентского диалога, новые задачи и перспективы сотрудничества", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Спикер подчеркнула, что тема форума выбрана неслучайно. "Парламентская дипломатия является важной составляющей межгосударственных отношений. Она помогает лучше понимать позиции друг друга, находить общие решения и устранять возможные барьеры. По поручению президентов верхние палаты парламентов осуществляют постоянный контроль за реализацией договоренностей, достигнутых на высшем уровне. Сотрудничество между законодательными органами наших стран строится на системной основе", - обозначила она.Институциональный диалог координируется в рамках подписанного Меморандума о сотрудничестве между Советом Республики Национального собрания Республики Беларусь и Сенатом Олий Мажлиса Республики Узбекистан. Также действует Межпарламентская комиссия по сотрудничеству, подписан план (дорожная карта) совместных мероприятий на 2026-2027 годы."Наша общая задача - создавать правовые условия, в которых бизнесу будет проще работать, инвесторам - принимать решения, а проектам - эффективно реализовываться. Следует консолидировать усилия по гармонизации законодательства в таможенной, налоговой и других сферах, где это объективно необходимо", - акцентировала Наталья Кочанова.Председатель Совета Республики напомнила, что дипломатические отношения между двумя странами установлены 33 года назад. Президент Беларуси совершил свой первый официальный визит в 1994 году именно в Узбекистан. По ее словам, этот исторический факт подчеркивает особую значимость, которую Беларусь придает партнерству с Узбекистаном. "С годами взаимодействие стало только крепче и демонстрирует динамичное, поступательное развитие, которое опирается на прочный фундамент взаимного уважения, доверия и общности стратегических интересов", - сказала она.Этим летом состоялся официальный визит Президента Узбекистана в Беларусь. По итогам переговоров на высшем уровне была подписана Декларация об установлении стратегического партнерства между государствами, утверждена дорожная карта по развитию торгово-экономического и социально-гуманитарного сотрудничества на 2026-2030 годы. Среди ключевых направлений - промышленная кооперация и создание совместных производств, сельское хозяйство и поставки продовольствия, транспортная логистика, расширение межрегиональных и гуманитарных связей."Принципиально важно, что белорусско-узбекское взаимодействие на высшем и высоком уровне носит содержательный и результативный характер. Встречи глав наших государств задают четкие ориентиры, формируют политическую волю и определяют приоритеты, которые затем последовательно реализуются на уровне правительств, парламентов, министерств, регионов", - подчеркнула Наталья Кочанова.-0-