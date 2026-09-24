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Парламентская делегация Пакистана прибыла с официальным визитом в Беларусь 

Опубликовано:

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Политика
24 сентября 2026, 02:18

Парламентская делегация Пакистана прибыла с официальным визитом в Беларусь 

24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Начался официальный визит в Беларусь парламентской делегации Исламской Республики Пакистан во главе с председателем Сената Парламента Саидом Юсуфом Разой Гилани, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Делегация прибыла в Беларусь ночным авиарейсом. В Национальном аэропорту Минск зарубежную делегацию встретили заместитель председателя Совета Республики Игорь Брилевич и председатель Постоянной комиссии Совета Республики по международным делам и национальной безопасности Сергей Алейник.
Визит парламентской делегации проходит по приглашению председателя Совета Республики Натальи Кочановой и призван придать новый импульс развитию белорусско-пакистанского диалога, а также продвижению совместных интересов в торгово-экономической и гуманитарной сферах. 

В ходе официального визита, который продлится по 26 сентября, запланированы встречи парламентской делегации Пакистана с руководством Совета Республики и Палаты представителей. Запланированы переговоры в правительстве.
Главным итогом межпарламентского диалога станет подписание меморандума о взаимопонимании между Советом Республики Национального собрания Республики Беларусь и Сенатом Исламской Республики Пакистан.
Кроме того, парламентская делегация посетит Минский тракторный завод, Минский научно-практический центр хирургии, трансплантологии и гематологии и др.-0- 

Фото Андрея Синявского
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