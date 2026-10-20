Парламентская делегация Мьянмы прибыла с визитом в Беларусь

Делегацию в Национальном аэропорту Минск встретили заместитель председателя Совета Республики Игорь Брилевич и председатель Постоянной комиссии Совета Республики по международным делам и национальной безопасности Сергей Алейник.
Официальный визит по приглашению Совета Республики Национального собрания пройдет 20-23 октября 2026 года.
Запланированы встречи с руководством Совета Республики, посещение промышленных предприятий (МТЗ, МАЗ), Парка высоких технологий, а также Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны.
Главным итогом межпарламентского диалога станет церемония подписания Меморандума о сотрудничестве между Советом Республики и Палатой национальностей Ассамблеи Союза Республики Союз Мьянма.-0-
Фото Андрея Синявского