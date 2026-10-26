Парламентарии Беларуси и Монголии договорились о конкретных шагах по линии групп дружбы - Алейник

26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Парламентарии Беларуси и Монголии договорились о конкретных шагах по линии групп дружбы, отметил в комментарии журналистам председатель Постоянной комиссии Совета Республики по международным делам и национальной безопасности Сергей Алейник, передает корреспондент БЕЛТА.



"Мы договорились о конкретных шагах по линии парламентов наших двух стран, договорились о предстоящих обменах визитами по межпарламентской линии, о подготовке и проведении мероприятий, которые будут приурочены к 35-летию с момента установления дипломатических отношений между нашими странами, которое мы будем отмечать в следующем году", - сказал Сергей Алейник.



Парламентарий обратил внимание, что Монголия была третьей страной, которая признала независимость Беларуси, и это, конечно, ценит белорусская сторона. "Узы нашей дружбы уходят далеко за рамки обретения независимости нашего государства, имеют очень хорошую историческую ретроспективу, и, конечно, очень хорошее будущее", - сказал он.



В рамках визита Президента Монголии Ухнаагийн Хурэлсуха в Минске в очном формате состоялась встреча белорусских парламентариев с парламентской делегацией Монголии, а затем - встреча Президента Монголии с руководителями Совета Республики и Палаты представителей, что подтвердило готовность и стремление развивать и углублять межпарламентский диалог, межпарламентские связи и, самое главное, обеспечивать парламентское содействие в реализации тех серьезных договоренностей, которые достигнуты на высшем уровне.



Сергей Алейник подчеркнул, что точки для углубления и расширения сотрудничества - и межгосударственного, и межправительственного, и межпарламентского - очевидны. Состоявшийся официальный визит Президента Монголии в Беларусь подтвердил обоюдную нацеленность двух стран развивать отношения, углублять сотрудничество.



Определены конкретные сферы и направления деятельности, отметил парламентарий. Подписана дорожная карта на ближайшие три года, которая включает в себя ряд конкретных проектов. Лидеры государств четко договорились о реализации в самое ближайшее время двух-трех конкретных проектов, которые выступили бы своего рода примером успешной реализации тех договоренностей, которые достигнуты на высшем уровне.



На ранее состоявшейся с парламентской делегацией Монголии встрече Сергей Алейник подчеркивал, что она имеет особое значение - в связи с ее проведением в рамках первого, исторического визита Президента Монголии в Беларусь, что накладывает на парламентариев очень серьезную ответственность с точки зрения мониторинга и парламентского содействия в реализации договоренностей, достигнутых на высшем уровне. Было отмечено и то, что встреча проводится в год 30-летия с момента создания двухпалатного парламента - Национального собрания Республики Беларусь.



"В последние годы наши отношения действительно переживают этап серьезной активизации, тон которой задают наши лидеры", - отметил Сергей Алейник.



Председатель Постоянной комиссии акцентировал внимание на таком важном этапе в истории белорусско-монгольских отношений, как подписание договора о дружественных отношениях и сотрудничестве между двумя странами, которое состоялось в ходе первого государственного визита в Монголию Президента Беларуси Александра Лукашенко в июне 2024 года.



Сергей Алейник обратил внимание, что в подписанной сегодня дорожной карте по развитию сотрудничества Беларуси и Монголии в 2027-2029 годах есть и парламентское измерение, которое необходимо активно развивать.-0-