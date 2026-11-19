19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Кубе и Никарагуа по совместительству Виталий Борчук встретился с министром иностранных дел Никарагуа Вальдраком Джентске. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на белорусское внешнеполитическое ведомство.
Во встрече также приняли участие министр-советник сопрезидентов Никарагуа по вопросам политики и международных отношений Иван Лара Паласиос и cоветник сопрезидентов Никарагуа по вопросам инвестиций, торговли и международного сотрудничества Лауреано Ортега Мурильо.
Собеседники обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня, уделив особое внимание торгово-экономическому сотрудничеству, включая поставки белорусской техники в Никарагуа. Кроме того, стороны рассмотрели перспективы взаимодействия в политической, культурной и научно-технической сферах, а также вопросы открытия посольства Никарагуа в Минске.-0-
Политика
19 ноября 2026, 21:10
Открытие посольства, поставки белорусской техники. Посол Беларуси встретился с главой МИД Никарагуа
Фото МИД
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