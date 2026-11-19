19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заседание Постоянной комиссии Межпарламентской Ассамблеи СНГ по правовым вопросам завершилось в Авазе (Туркменбаши, Туркменистан). По итогам работы комиссии председатель Постоянной комиссии Совета Республики по региональной политике и местному самоуправлению Леонид Заяц рассказал о рассмотренных инициативах и значении белорусских правовых подходов для Содружества, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Совета Республики.





В повестку дня вошли 11 вопросов - от организационных решений и формирования экспертного совета до обсуждения проектов модельных законов и концепций. Как отметил белорусский парламентарий, значительная часть поднимавшихся тем напрямую перекликается с практикой, уже отлаженной в Беларуси, где наработан весомый правовой опыт.





В частности, участники заседания рассмотрели проект модельного закона "О цифровых платформах и их использовании участниками гражданского оборота". Леонид Заяц подчеркнул актуальность этого направления для Беларуси и отметил, что документ обязательно будет изучен и рассмотрен с учетом белорусских реалий, когда в парламент поступит соответствующий план.





Затронули на комиссии и блок законопроектных инициатив, касающихся банковской деятельности. По словам Леонида Зайца, Беларусь уже действует в рамках собственного законодательства о банковской деятельности, а выстроенная система на практике доказала свою эффективность и оправдала поставленные задачи.

Отдельного внимания заслуживает и обсуждение концепции проекта модельного закона о бесхозяйном имуществе. Леонид Заяц обратил внимание на то, что в Беларуси подобные правовые механизмы действуют давно и результативно, а сама работа на площадке комиссии наглядно показывает: белорусские наработки востребованы и используются в пространстве СНГ. Отдельного внимания заслуживает и обсуждение концепции проекта модельного закона о бесхозяйном имуществе. Леонид Заяц обратил внимание на то, что в Беларуси подобные правовые механизмы действуют давно и результативно, а сама работа на площадке комиссии наглядно показывает: белорусские наработки востребованы и используются в пространстве СНГ.





"Во многом мы задаем законодательные тренды, и наши коллеги в пространстве СНГ активно опираются на эти наработки. Дискуссия на площадке комиссии еще раз подтвердила: белорусский опыт востребован и успешно используется", - подытожил Леонид Заяц.





В национальной туристической зоне "Аваза" города Туркменбаши в рамках председательства Туркменистана в СНГ 19-20 ноября проходит осенняя сессия МПА СНГ.-0-





Фото Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь