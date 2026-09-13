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От цифровизации до продбезопасности. Рыженков назвал сферы, способные объединить сообщество БРИКС

Опубликовано:

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Политика
13 сентября 2026, 11:42

От цифровизации до продбезопасности. Рыженков назвал сферы, способные объединить сообщество БРИКС

13 сентября, Нью-Дели /Корр. БЕЛТА/. Во время своего выступления на сессии "БРИКС+" министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков назвал ключевые сферы, объединяющие сообщество организации, передает корреспондент БЕЛТА. Глава белорусского внешнеполитического ведомства указал на то, что общие приоритеты могут по-настоящему объединить сообщество БРИКС. "Некоторые из них были четко обозначены индийским председательством в организации. Во-первых, гибкость и жизнестойкость. БРИКС обладает необходимым потенциалом для адаптации к текущим обстоятельствам и трансформации в ответ на глобальные вызовы. Мы считаем, что "интеграция интеграций" может внести значительный вклад в построение открытых и равноправных партнерских отношений. Под этим мы подразумеваем взаимодействие между БРИКС и международными институтами. Важно подчеркнуть последовательные усилия БРИКС по созданию независимой и инклюзивной платежно-финансовой системы. Мы благодарны за поддержку кандидатуры Беларуси на вступление в Новый банк развития БРИКС", - отметил Максим Рыженков. 
Министр также обратил внимание, что в то время как другие опасаются потерять свое технологическое превосходство, БРИКС подчеркивает важность всеобщей цифровизации и сокращения технологического неравенства. "Такие области, как кибербезопасность и использование искусственного интеллекта, остаются недостаточно регулируемыми. Именно эти области могут стать инструментами, угрожающими глобальной безопасности и сдерживающими развитие нежелательных стран", - уверен глава внешнеполитического ведомства Беларуси.
Максим Рыженков отметил, что вероятность возникновения конфликтов растет день ото дня. "В то время, когда даже к нормам международного права начинают относиться как к атавизму, крайне важно сохранять приверженность принципам справедливости и неделимой безопасности. Чтобы предотвратить перерастание очагов напряженности в полномасштабную войну, необходима новая система, способная обеспечить баланс сил. Мы обсуждаем создание такой архитектуры на ежегодной Минской международной конференции по безопасности. На этой платформе родилась идея Евразийской хартии разнообразия и многополярности в XXI веке. Документ может стать первым шагом на пути к созданию новой системы сотрудничества на всем Евразийском континенте", - подчеркнул министр. 
В качестве четвертого приоритета глава ведомства назвал устойчивое развитие, направленное на улучшение инфраструктуры, укрепление людских ресурсов и повышение общего благосостояния. "В то же время продовольственная безопасность приобретает все большее значение. Военные конфликты, сбои в логистических цепочках, незаконные односторонние принудительные меры и изменение климата часто приводят к нехватке и перебоям в поставках продовольствия. Беларусь всегда готова протянуть руку помощи, и мы призываем делиться достижениями в части повышения уровня жизни, качества питания и эффективности сельскохозяйственного производства", - резюмировал Максим Рыженков.

12-13 сентября в Нью-Дели проходит XVIII саммит БРИКС. Главная тема текущего индийского председательства в БРИКС - "Формирование устойчивости, инноваций, сотрудничества и принципов устойчивого развития". Беларусь принимает участие в саммите как государство - партнер БРИКС. По поручению Президента Александра Лукашенко нашу страну на саммите представляет министр иностранных дел Максим Рыженков.-0-

Фото Андрея Синявского 
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