Рассмотрели продвижение белорусского экспорта. Филиппинская сторона подчеркнула: им нужны белорусские товары для обеспечения своей продовольственной безопасности. ТПП Филиппин готова работать с БелТПП.





Марафон встреч Сергей Рачков завершил переговорами с генеральным секретарем МПА АСЕАН Чемом Видхья. Главная тема - развитие контактов между белорусским парламентом и Межпарламентской ассамблеей АСЕАН. Стороны обсудили участие белорусской делегации в 48-й Генеральной ассамблее, которая пройдет в 2027 году в Сингапуре.-0-

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ряд переговоров и двусторонних встреч с парламентскими делегациями провел 19 ноября на полях 47-й Генеральной ассамблеи Межпарламентской ассамблеи Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (МПА АСЕАН), которая в эти дни проходит в Маниле (Филиппины), председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Сергей Рачков. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе Палаты представителей.Широкий круг вопросов обсужден на переговорах со спикером Национальной ассамблеи Камбоджи Кхуон Судари. Как подчеркнул Сергей Рачков, для Беларуси Камбоджа - важный партнер в Юго-Восточной Азии, с которым за последние годы контакты заметно оживились. "Проведение 12 ноября онлайн-встречи парламентских групп дружбы рассматриваем как важный шаг к институционализации сотрудничества в парламентской сфере. Рассчитываем на продолжение практики проведения двусторонних встреч", - заявил депутат.На встрече стороны отметили взаимный интерес в торговле: с белорусской стороны это техника, нефтехимия, продукты и лекарства, с камбоджийской - текстиль, обувь, продукты питания.Также было подчеркнуто, что Минск рассчитывает на поддержку депутатов, чтобы ускорить подписание соглашения о взаимной отмене виз.В первой половине 2027 года в Беларуси ждут вице-премьера Камбоджи, что придаст серьезный импульс всему спектру отношений, убежден Сергей Рачков.Белорусская сторона поблагодарила Пномпень за конструктивную работу в ООН, в том числе в Совете по правам человека.Кхуон Судари подчеркнула, что белорусско-камбоджийские контакты будут только крепнуть на благо народов двух стран.Сергей Рачков встретился и с первым заместителем спикера Палаты представителей Конгресса Филиппин Фердинандом Хернандесом. "Поздравляем Филиппины с успешным председательством в Ассоциации государств Юго-Восточной Азии в 2026 году. Хотел бы отметить, что Филиппины - один из важнейших партнеров Беларуси в Юго-Восточной Азии. Беларусь и Филиппины достигли 30-летнего юбилея дипломатических отношений между двумя странами", - обратил внимание депутат.На встрече обсудили разные вопросы: от укрепления межпарламентских контактов до конкретных шагов в торгово-экономическом сотрудничестве. Как рассказал Сергей Рачков, в Национальном собрании Беларуси нынешнего созыва сформирована группа по сотрудничеству с парламентами отдельных государств Южной, Юго-Западной, Центральной и Юго-Восточной Азии, которая охватывает в том числе Филиппины.Белорусская сторона передала коллегам проект соглашения о межпарламентском сотрудничестве.Не менее широкий круг тем рассмотрен и на встрече Сергея Рачкова с председателем Комитета Парламента Грузии по иностранным делам Николозом Самхарадзе. Встреча стала логичным продолжением активной работы последних месяцев. Главный итог - стороны готовы возвращаться к полноценному всестороннему диалогу, сделал акцент белорусский депутат. Стороны обсудили возможность разработки и подписания меморандума о взаимопонимании."Беларусь придает важное значение укреплению всесторонних связей с Грузией. Мы продолжаем искать новые пути для углубления кооперации в самых различных областях - от экономики и торговли до культуры и образования. Ключевая роль в этом процессе принадлежит законодательным органам двух государств", - заявил Сергей Рачков.Грузинский парламентарий отметил рост товарооборота в 2026 году и подтвердил готовность развивать всесторонние связи.Шла речь и о партнерстве в сфере туризма, гуманитарных проектах. Как было отмечено, по итогам 2025 года Беларусь вошла в топ-10 стран по турпотоку в Грузию. Участники обсудили, как использовать прямое авиасообщение и безвизовый режим для запуска совместных инициатив в туризме, образовании и культуре.Прошла встреча Сергея Рачкова и с генеральным секретарем Торгово-промышленной палаты Филиппин Рубеном Паскуалем. К диалогу присоединились глава компании Monheim Distribution Group Стефано Балтао и почетный консул Беларуси в Маниле Анна Мария Аблан.Местный бизнес в лице Стефано Балтао подтвердил готовность помочь с реализацией белорусской продукции в крупном ретейле страны.Отдельный блок - привлечение в Беларусь квалифицированного среднего медперсонала и сиделок с Филиппин. Стороны детально прорабатывают подписание специального межгосударственного соглашения.