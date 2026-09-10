От экономики до регионального сотрудничества. Беларусь и Монголия нацелены на укрепление отношений

Фото Сергея Шелега Фото Сергея Шелега

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Совете Республики состоялась встреча руководства Совета Республики с Чрезвычайным и Полномочным Послом Монголии в Беларуси Гунаажав Байгалмаа, сообщает корреспондент БЕЛТА.На встрече было подчеркнуто, что между Беларусью и Монголией сложились дружеские отношения, которые опираются на глубокий исторический фундамент.Отмечено, что в последние годы взаимодействие активизировалось. Серьезный импульс этому придал государственный визит Президента Беларуси в Монголию в 2024 году. По итогам переговоров в Улан-Баторе состоялась церемония подписания официальных документов. В числе наиболее значимых - дорожная карта сотрудничества Беларуси и Монголии до 2026 года.На встрече в Совете Республики обращено внимание, что страны, имея хорошую основу для дальнейшего взаимодействия, продолжают укреплять сотрудничество в различных сферах. В частности, отмечена важность экономической составляющей. Стороны выразили уверенность в том, что необходимо наращивать торгово-экономическое сотрудничество. Парламентарии активно включены в эту работу.Парламентарии готовы сотрудничать и в социальной сфере - здравоохранении, образовании, по линии общественных организаций. Важно и региональное сотрудничество.Кроме того, обращено внимание на взаимодействия на международной арене. На встрече отмечено, что поддержка друг друга странами, которые придерживаются миролюбивой политики, архиважна.-0-