От дружбы - к совместным проектам. Главное о визите Президента Монголии в Беларусь

Когда расстояние не преграда

Ухнаагийн Хурэлсух поддержал такой подход. А еще рассказал, что успел побывать в музее истории Великой Отечественной войны, ознакомился с работой образовательного центра безопасности жизнедеятельности МЧС Беларуси и образцами различных видов техники белорусского производства.

Кстати, не все об этом знают, но Монголия была первым государством в мире, которое в первый же день нападения нацисткой Германии и ее союзников на Советский Союз поддержала страну дипломатическим участием и всеми видами моральной и материальной помощи. Минский музей хранит много экспонатов, отражающих сотрудничество двух стран в середине прошлого столетия.

Двери открыты

"Вы должны понимать, что для вас у нас все двери открыты. Пожалуйста, смотрите, делайте выводы, берите на вооружение. Мы будем помогать, содействовать тому, чтобы вы выполнили все намеченные программы и выполнили обещания, которые вы давали в последней электоральной кампании в Монголии", - сказал Александр Лукашенко на переговорах с Ухнаагийн Хурэлсухом в узком составе.

Более подробно все перспективные направления сотрудничества были рассмотрены на переговорах в расширенном составе с участием правительственных делегаций. Беларусь и Монголия, в частности, обсудили задачу по возобновлению поставок белорусской машиностроительной продукции, создание в Монголии сервисных центров и совместного производства, организацию обучения кадров. Беларусь также заинтересована в кратном наращивании присутствия своей карьерной техники на горнодобывающих объектах Монголии, где она традиционно была главным рабочим инструментом.





ЕАЭС как дополнительный инструмент

Ворота на европейский рынок и в азиатский регион

Почему белорусам приходится работать локтями

Его коллега министр иностранных дел Монголии Батмунхийн Батцэцэ в свою очередь заявила, что у белорусов есть чему поучиться, в том числе производству товаров в различных сферах экономики. "Я побывала в торговом центре, где продаются именно белорусские продукты. Очень много товаров производят в Беларуси. Нам много чему есть поучиться у белорусов - производству продуктов, техники, одежды", - сказала она.

Министр также обратила внимание, что у двух стран есть возможность создавать совместные предприятия, чтобы экспортировать затем продукты в соседние с Монголией страны.

Не экономикой единой

"У нас очень хорошие перспективы. К примеру, монгольским друзьям нравится наша система подготовки в единоборствах и боксе - это два вида спорта, которые традиционно сильны в Монголии. Спортсмены из этой страны участвуют в различного рода тренировочных сборах и спортивных мероприятиях в Беларуси", - рассказал министр спорта Сергей Ковальчук. "У нас очень хорошие перспективы. К примеру, монгольским друзьям нравится наша система подготовки в единоборствах и боксе - это два вида спорта, которые традиционно сильны в Монголии. Спортсмены из этой страны участвуют в различного рода тренировочных сборах и спортивных мероприятиях в Беларуси", - рассказал министр спорта Сергей Ковальчук.

$50 млн за один форум: бизнес подключается к большой политике



Форум объединил под одной крышей почти 60 монгольских и 200 белорусских компаний. Накануне переговоров представители монгольского бизнеса посетили несколько предприятий и организаций, включая ОАО "Камволь", ОАО "Коммунарка", Парк высоких технологий и индустриальный парк "Великий камень".





Деловые круги двух стран, по информации монгольской стороны, подписали в белорусской столице 17 соглашений и меморандумов на общую сумму $50 млн. Документы охватывают железнодорожные перевозки, поставки сельскохозяйственной техники, продовольствия и молочной продукции, а также другие направления торгового и производственного взаимодействия.

При этом важно различать уже подписанные коммерческие документы и долгосрочные планы. Меморандум сам по себе не означает, что производство создано или все предусмотренные поставки уже выполнены. Но он фиксирует интерес сторон и дает бизнесу основу для дальнейшей работы. Именно от того, насколько быстро компании перейдут от договоренностей к поставкам, инвестициям и производственным решениям, во многом будет зависеть выполнение поставленной президентами задачи по увеличению товарооборота.

Культура как продолжение диалога

Культурное взаимодействие дополняет экономическую повестку и помогает расширять представление жителей двух стран друг о друге. В числе уже состоявшихся результатов сотрудничества - перевод на белорусский язык памятника монгольской литературы "Сокровенное сказание монголов".

Главный итог - теперь слово за практикой