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От дружбы - к совместным проектам. Главное о визите Президента Монголии в Беларусь

Опубликовано:

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Политика
27 октября 2026, 09:45

От дружбы - к совместным проектам. Главное о визите Президента Монголии в Беларусь

Первый официальный визит Президента Монголии Ухнаагийн Хурэлсуха в Беларусь стал продолжением диалога на высшем уровне, начатого в Улан-Баторе в 2024 году. Во время переговоров во Дворце Независимости стороны договорились развивать промышленную кооперацию, сельское хозяйство, транспортную логистику и легкую промышленность, поставив цель утроить товарооборот к 2029 году. А бизнес-форум в Минске завершился подписанием почти двух десятков документов на $50 млн. Что стоит за этими договоренностями и какие перспективы они открывают, читайте в обзоре БЕЛТА.
Когда расстояние не преграда

Расстояние между Минском и Улан-Батором - тысячи километров. Но география не помешала Беларуси и Монголии за последние два года заметно активизировать политический диалог, а теперь перейти к более предметному обсуждению экономического взаимодействия.  До официальных переговоров президенты провели на выходных неформальную встречу. Глава белорусского государства пригласил своего монгольского коллегу к себе в гости. 
"Я бы предложил, чтобы мы начали с двух-трех важных для нас с Монголией проектов и начали наше сотрудничество, чтобы мы дали старт очень интенсивному нормальному сотрудничеству, - сразу обозначил приоритеты Александр Лукашенко. - Нас не поймут наши дети, если наши с вами поколения не сделают что-то великое, как предыдущее поколение. Да, мы торгуем. Но, согласитесь, объемы той торговли, которая сегодня у нас есть, просто смешные".
Ухнаагийн Хурэлсух поддержал такой подход. А еще рассказал, что успел побывать в музее истории Великой Отечественной войны, ознакомился с работой образовательного центра безопасности жизнедеятельности МЧС Беларуси и образцами различных видов техники белорусского производства.
Кстати, не все об этом знают, но Монголия была первым государством в мире, которое в первый же день нападения нацисткой Германии и ее союзников на Советский Союз поддержала страну дипломатическим участием и всеми видами моральной и материальной помощи. Минский музей хранит много экспонатов, отражающих сотрудничество двух стран в середине прошлого столетия.
Противопожарная тематика тоже по-особому интересна Монголии: Улан-Батор не понаслышке знаком с белорусской спасательной техникой. Но есть и еще один интересный факт: Ухнаагийн Хурэлсух был основателем спасательного ведомства Монголии и в свое время возглавлял его. Поэтому оценить опыт и возможности Беларуси в предупреждении и ликвидации чрезвычайных ситуаций он захотел лично. "Мы осуществляем различные государственные визиты в другие страны, но посетить Беларусь и ознакомиться с Минском - совершенно другой мир. Потому что, в отличие от других столиц, это для меня кажется раем на земле. Здесь климат, природа очень замечательные. Очень понравилась ваша страна, в том числе столица Минск и инфраструктура", - поделился Президент Монголии своими первыми впечатлениями. 

На следующий день Александр Лукашенко расскажет, что во время неформальной встречи стороны около трех часов обсуждали будущие направления взаимодействия и дорожную карту сотрудничества.

"Если коротко, мы договорились о том, что надо начинать сотрудничество по-серьезному. А для того, чтобы построить добротное здание, нужен крепкий фундамент. И приняли решение, что надо начинать с трех хороших конкретных проектов, которые бы лежали в основе нашего сотрудничества", - отметил белорусский лидер.

Такой подход отражает главную задачу визита Президента Монголии в Минск: перевести взаимопонимание на политическом уровне в практическую плоскость.
 
Двери открыты

Официальные переговоры глав государств состоялись 26 октября во Дворце Независимости. Стороны обсудили состояние двусторонних отношений, экономическое сотрудничество, перспективы промышленной кооперации, развитие торговли и взаимодействие на международных площадках.
 
"Вы должны понимать, что для вас у нас все двери открыты. Пожалуйста, смотрите, делайте выводы, берите на вооружение. Мы будем помогать, содействовать тому, чтобы вы выполнили все намеченные программы и выполнили обещания, которые вы давали в последней электоральной кампании в Монголии", - сказал Александр Лукашенко на переговорах с Ухнаагийн Хурэлсухом в узком составе.
Более подробно все перспективные направления сотрудничества были рассмотрены на переговорах в расширенном составе с участием правительственных делегаций. Беларусь и Монголия, в частности, обсудили задачу по возобновлению поставок белорусской машиностроительной продукции, создание в Монголии сервисных центров и совместного производства, организацию обучения кадров. Беларусь также заинтересована в кратном наращивании присутствия своей карьерной техники на горнодобывающих объектах Монголии, где она традиционно была главным рабочим инструментом. 
Развивается сотрудничество между странами и в сфере сельского хозяйства. Например, в июне правительства договорились о новых поставках белорусской техники. В пилотной партии - тракторы, картофеле- и камнеуборочные машины, зерносушилки. 

Минск предлагает Улан-Батору построить молочно-товарные комплексы, чтобы продвинуть кооперацию и в племенном животноводстве. Представители отраслевых ведомств Беларуси и Монголии подписали договор на предоставление проектно-сметной документации на возведение МТК. Проект уже получил положительное заключение государственной строительной экспертизы в Беларуси и теперь будет адаптирован под местные условия и климатические нормы Монголии.

Как поделился с журналистами министр промышленности Андрей Кузнецов, белорусская техника уже готова к отгрузке. Речь идет в том числе о продукции МТЗ и "Гомсельмаша". Обсуждаются соглашения на поставку техники "АМКОДОР", "Пожснаб".

"Темпы роста сотрудничества с Монголией у нас положительные, около 110%, но этого недостаточно. Ставим задачу - не менее 150%, и для этого есть предпосылки, - подчеркнул Андрей Кузнецов. - Монголии необходимо то, что производится у нас. Можно больше сделать упор на развитие сельского хозяйства в Монголии: увеличить взаимовыгодное сотрудничество за счет поставок техники с целью увеличения производительности труда в сельском хозяйстве. Это кормоуборочная техника. Есть договоренности о продаже горнодобывающей, пассажирской техники".

До конца года Беларусь и Монголия планируют подписать соглашения о создании сборочных производств, сервисного и гарантийного обслуживания тракторов и иной техники.

Новое интересное направление - легкая промышленность. Предприятия двух стран начали вместе производить ткани изо льна и кашемира. И это будет уже не просто полотно, а символ живого переплетения двух культур и экономик, заявил белорусский лидер.
"Нам судьбой предначертано стремиться быть сильными самим и помогать соседям находить точки соприкосновения, особенно в кризисные периоды. Вам сейчас в этом плане проще: Китай и Россия сотрудничают образцово. Нам сложнее. Как уже не раз бывало в истории Беларуси, мы оказались в эпицентре противостояния Запада и Востока, - сказал Александр Лукашенко на переговорах в расширенном составе. - Поэтому мы с вами прекрасно понимаем друг друга. Отсюда совпадение взглядов Беларуси и Монголии на многие международные вопросы и проявляемое вами внимание к нашей инициативе по безопасности в Евразии".

ЕАЭС как дополнительный инструмент

Еще один фактор, который не просто может, а должен придать импульс двусторонней торговле, - Временное торговое соглашение между Евразийским экономическим союзом и Монголией. Документ вступил в силу в июле этого года, он снижает торговые барьеры и открывает дополнительные возможности для предпринимателей.

Александр Лукашенко, в частности, обратил внимание на перспективы поставок монгольского кашемира, шерстяных и кожаных изделий на белорусский рынок. Для белорусских предприятий соглашение также создает более благоприятные условия для работы в Монголии.

В этом контексте сотрудничество Минска и Улан-Батора приобретает дополнительное измерение. Речь идет не только о прямом обмене товарами между двумя странами, но и о возможности использовать региональные торговые механизмы для расширения экономических связей.

Ворота на европейский рынок и в азиатский регион

Президент Монголии заявил на переговорах о готовности к более интенсивному сотрудничеству с Беларусью и поддержал предложение о реализации двух-трех важных проектов. "Очень хотим до 2029 года в три раза увеличить объем торговли между нашими двумя странами", - подчеркнул Ухнаагийн Хурэлсух. 

В числе наиболее перспективных направлений монгольский лидер обозначил сельское хозяйство и промышленность, транспортно-логистическую отрасль, развитие связей между предпринимателями и представителями делового сообщества, торговлю нефтепродуктами, легкую промышленностью.

"Беларусь является для нашей страны важными транспортно-логистическими воротами на европейский рынок, а Беларусь рассматривает нашу страну как ворота на азиатский рынок. В этой связи важную роль в сфере транспорта и логистики играет контейнерный железнодорожный маршрут Брест - Улан-Батор "Монгольский вектор", и мы считаем, что наши страны должны использовать эту возможность для активного сотрудничества. Мы также обсудили вопросы поставок нефтепродуктов и согласились, что желательно расширять сотрудничество между нашими двумя странами в этой сфере", - заявил по итогам переговоров Президент Монголии.
 
Почему белорусам приходится работать локтями

Однако не стоит забывать, что конкуренция на монгольском рынке высокая. Белорусские предприятия соперничают с производителями из Европы, Китая, России, Японии, Республики Корея и других стран. По словам министра иностранных дел Беларуси Максима Рыженкова, белорусам приходится работать локтями, раздвигая конкурентов.  "Огромная страна, огромные залежи полезных ископаемых, геополитическое положение - практически это такой политический и экономический буфер между значительной частью Китая и России. Конечно, всем там интересно быть. Там присутствуют и американские, и японские компании, Индия помогает строить завод по переработке нефтепродуктов", - привел несколько примеров глава МИД.

В том же ряду, по его словам, визиты президента Монголии в Германию и Финляндию, которые предшествовали его приезду в Минск.

"Когда входишь на какой-то рынок, конечно, кому-то там нужно будет подвинуться. Вот мы сейчас и раздвигаем немножко локтями (других участников этого рынка. - Прим. БЕЛТА) вместе со своими коллегами из Монголии. Чтобы за нашей продукцией закрепить определенное конкретное направление в части карьерной техники, тракторов, вопросы совместной переработки молочной продукции", - подчеркнул Максим Рыженков.

Его коллега министр иностранных дел Монголии Батмунхийн Батцэцэ в свою очередь заявила, что у белорусов есть чему поучиться, в том числе производству товаров в различных сферах экономики. "Я побывала в торговом центре, где продаются именно белорусские продукты. Очень много товаров производят в Беларуси. Нам много чему есть поучиться у белорусов - производству продуктов, техники, одежды", - сказала она.
Министр также обратила внимание, что у двух стран есть возможность создавать совместные предприятия, чтобы экспортировать затем продукты в соседние с Монголией страны.
 
Не экономикой единой

Взаимный интерес в развитии сотрудничества не ограничивается только экономикой. В подписанной по итогам переговоров дорожной карте сотрудничества на 2027-2029 годы есть задачи и для науки, культуры, спорта, туризма, здравоохранения. Стороны заключили соглашения о взаимодействии в таможенной и информационной сферах, межрегиональном сотрудничестве. 
"У нас очень хорошие перспективы. К примеру, монгольским друзьям нравится наша система подготовки в единоборствах и боксе - это два вида спорта, которые традиционно сильны в Монголии. Спортсмены из этой страны участвуют в различного рода тренировочных сборах и спортивных мероприятиях в Беларуси", - рассказал министр спорта Сергей Ковальчук. 
В числе представляющих для монгольских спортсменов интерес он назвал также биатлон. "В этом году они впервые побывали на белорусских базах на учебно-тренировочном сборе", - отметил министр.

$50 млн за один форум: бизнес подключается к большой политике

Если переговоры на высшем уровне определили стратегические ориентиры, то Белорусско-монгольский бизнес-форум в Минске показал, как они могут реализовываться на уровне предприятий.
Форум объединил под одной крышей почти 60 монгольских и 200 белорусских компаний. Накануне переговоров представители монгольского бизнеса посетили несколько предприятий и организаций, включая ОАО "Камволь", ОАО "Коммунарка", Парк высоких технологий и индустриальный парк "Великий камень".

Деловые круги двух стран, по информации монгольской стороны, подписали в белорусской столице 17 соглашений и меморандумов на общую сумму $50 млн. Документы охватывают железнодорожные перевозки, поставки сельскохозяйственной техники, продовольствия и молочной продукции, а также другие направления торгового и производственного взаимодействия. 
Особый интерес представляет сотрудничество в сфере текстиля: меморандумы между монгольскими организациями шерстяной и кашемировой отрасли и белорусским предприятием "Камволь" создают основу для дальнейшей проработки совместных проектов. 

"Камволь" специализируется на изготовлении пряжи и имеет современное оборудование для переработки сырья, поэтому предприятие заинтересовано в создании совместного белорусско-монгольского проекта по переработке сырья для кашемира, что обсуждалось на встрече. "Это будут более элитные трикотажные изделия в рамках программы по импортозамещению, и мне кажется, что белорусского и российского потребителя это заинтересует", - подчеркнула гендиректор предприятия Татьяна Лугина.
При этом важно различать уже подписанные коммерческие документы и долгосрочные планы. Меморандум сам по себе не означает, что производство создано или все предусмотренные поставки уже выполнены. Но он фиксирует интерес сторон и дает бизнесу основу для дальнейшей работы. Именно от того, насколько быстро компании перейдут от договоренностей к поставкам, инвестициям и производственным решениям, во многом будет зависеть выполнение поставленной президентами задачи по увеличению товарооборота.
Культура как продолжение диалога

Визит монгольского лидера в Беларусь не ограничился переговорами и деловыми встречами. В Минске прошли Дни монгольской культуры, а Национальный театр искусств Монголии представил программу "Прекрасная Монголия".
Культурное взаимодействие дополняет экономическую повестку и помогает расширять представление жителей двух стран друг о друге. В числе уже состоявшихся результатов сотрудничества - перевод на белорусский язык памятника монгольской литературы "Сокровенное сказание монголов".

В 2027 году, к 35-летию установления дипломатических отношений, стороны планируют провести масштабные Дни культуры в обеих столицах. Это направление важно не только с точки зрения символики юбилейного года. Знакомство с культурой, историей и традициями другой страны создает основу для более устойчивых контактов между обществами, университетами, творческими коллективами и предпринимателями. Еще одной составляющей визита стала встреча белорусских парламентариев с парламентской делегацией Монголии, а затем - встреча Президента Монголии с руководителями Совета Республики и Палаты представителей, что подтвердило готовность и стремление двух стран развивать и углублять межпарламентский диалог, межпарламентские связи и, самое главное, обеспечивать парламентское содействие в реализации тех серьезных договоренностей, которые достигнуты на высшем уровне.

Во время визита Ухнаагийн Хурэлсух вручил государственные награды гражданам Беларуси, внесшим ценный вклад в развитие и расширение дружественных отношений и сотрудничества между двумя странами.

Главный итог - теперь слово за практикой

Визит Ухнаагийн Хурэлсуха в Беларусь сформировал достаточно широкую повестку сотрудничества. Стороны поставили перед собой цель утроить товарооборот и выделили ключевые направления совместной работы - от машиностроения и сельского хозяйства до текстильного производства и логистики.

Однако наиболее важный этап начинается после завершения официальной программы: предстоит определить конкретные проекты, сроки их реализации, объемы поставок и инвестиционных обязательств, создать условия для работы предприятий и обеспечить выполнение подписанных документов.

Для Беларуси Монголия представляет интерес как партнер для экспорта промышленной и сельскохозяйственной продукции, развития производственной кооперации и расширения торговых связей в Азии. Для Монголии белорусские технологии, техника и опыт в агропромышленном комплексе могут стать инструментом решения собственных задач развития.

У Минска и Улан-Батора есть политическая воля к углублению сотрудничества и практический перечень направлений, в которых интересы сторон совпадают. Главным критерием его успешности станет то, насколько заметно и быстро эти договоренности изменят реальную торговлю, производство и деловые связи двух стран.-0-
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