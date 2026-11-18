18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь намерена существенно расширить сотрудничество с Индией по линии регионального развития. Об этом министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков заявил в интервью индийскому изданию CNN-News18, сообщает БЕЛТА.Одним из ключевых механизмов развития двусторонних отношений Максим Рыженков назвал межрегиональное сотрудничество. Именно в регионах, пояснил он, сосредоточены конкретные предприятия и принимаются соответствующие решения по поддержке различного рода инициатив и проектов."К тому же, регионы ближе непосредственно к производству и потреблению. Поэтому в ближайшем будущем мы намерены существенно расширить сотрудничество по линии регионального развития. Мы давно успешно работаем на этом направлении со многими странами, прежде всего с нашими союзниками в России. Это приносит очень хорошие результаты, и мы хотим развивать данный формат с нашими индийскими друзьями", - заявил руководитель внешнеполитического ведомства.Максим Рыженков напомнил, что основу межрегионального сотрудничества в серьезном масштабе заложил один из лидеров Индии - Раджив Ганди. Он посетил Беларусь в 1985 году, и по его решению были установлены побратимские отношения между Минском и индийским городом Бангалором."Однако сотрудничество между другими регионами пока развивалось не столь активно. В настоящий момент мы планируем подписать соглашения о сотрудничестве с прицелом на их практическую реализацию между Гродненской областью и штатом Гуджарат, Брестской областью и штатом Махараштра, Гомельской областью и штатом Пенджаб, а также есть целый ряд других предложений, которые сейчас прорабатываются нашими послами, чтобы перевести взаимодействие на местный уровень, где, мы уверены, откроется гораздо больше возможностей для совместной работы", - рассказал дипломат.Максим Рыженков подчеркнул, что Индия - очень дружественное для Беларуси государство. Сейчас стороны дорабатывают дорожную карту сотрудничества на 2027-2031 годы, которые планируется утвердить на уровне лидеров обеих стран."Мы весьма удовлетворены тем, как в последние годы развивается торгово-экономическое сотрудничество между нашими странами. Товарооборот и объем торговли услугами растут очень динамично. Цифры впечатляют: в прошлом году совокупный оборот товаров и услуг превысил $1 млрд. В этом году мы также наблюдаем значительный рост. Однако пока наша торговля в большей степени сводится к простым товарообменным операциям", - констатировал министр.По его словам, чтобы придать торгово-экономическим отношениям устойчивость, Беларусь и Индия стремятся реализовать несколько проектов в сфере промышленной кооперации и наладить выпуск совместной продукции, которая могла бы реализовываться в том числе на рынках третьих стран."Если эта продукция будет совместно производиться в Индии, ее можно будет поставлять на рынки стран Азии. Если же она будет выпускаться в Беларуси с привлечением индийского капитала или комплектующих, то перед ней откроются рынки Европы и Евразийского экономического союза. Уже сегодня у нас есть такие проекты. В первую очередь они касаются промышленной сборки белорусской техники на территории Индии", - отметил глава МИД.Одновременно в Беларуси реализуются проекты по производству фармацевтической продукции с использованием индийского сырья, по разработанным в Индии рецептурам лекарственных препаратов и на оборудовании индийского производства."Ряд наших промышленных предприятий успешно закупают в Индии комплектующие для нужд машиностроительного комплекса, что значительно упрощает процесс окончательной сборки. И, конечно, этот фактор также подтверждает, что проекты промышленной кооперации по сборке белорусской техники в Индии с достаточно высокой степенью локализации вполне реализуемы", - уверен дипломат.-0-