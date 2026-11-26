Лауреано Ортега Мурильо подчеркнул большую роль Президента Беларуси Александра Лукашенко в активном развитии двустороннего сотрудничества. "Самое важное, что мы выполняем все данные обещания, расширяем потенциал и сферы, в которых мы сотрудничаем. Мы также выявляем новые продукты, которые могли бы поставлять из Беларуси. Конечно же, мы говорим и о поставках никарагуанской продукции на территорию Беларуси", - сказал сопредседатель комиссии.

Он также обратил внимание, что в обоих случаях взаимная торговля может служить отправной точкой для захода на другие рынки - стран Центральной Америки и Евразийского экономического союза.-0- Он также обратил внимание, что в обоих случаях взаимная торговля может служить отправной точкой для захода на другие рынки - стран Центральной Америки и Евразийского экономического союза.-0-

Фото Виталия Пивоварчика Фото Виталия Пивоварчика

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудничество между Беларусью и Никарагуа - это сотрудничество братских народов, между равными, где нет никаких дополнительных условий. Об этом в Минске по итогам пятого заседания Белорусско-Никарагуанской совместной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству заявил советник Сопрезидентов Никарагуа по вопросам инвестиций, торговли и международного сотрудничества, сопредседатель комиссии Лауреано Ортега Мурильо, передает корреспондент БЕЛТА."Лидеры наших государств сосредоточены на одном и том же - улучшить благосостояние наших стран и развивать с другими государствами отношения, которые бы базировались на дружбе и взаимном уважении. И это лидеры, которые отстаивают честь наших стран, право на независимость и право на то, чтобы мы развивались в соответствии с нашими условиями и нашим темпом, - подчеркнул Лауреано Ортега Мурильо. - Мы выступаем за многополярность. Именно это стало причиной того, что мы оказались под незаконными санкциями. Несмотря на все вызовы и препятствия, Беларусь и Никарагуа смогли найти пути для сотрудничества. Потому что оно исходит из силы наших народов, из нашего желания сотрудничать для достижения общего блага".Представитель Никарагуа уверен, что дальнейшее развитие сотрудничества с Беларусью будет способствовать повышению уровня жизни народов обеих стран, обмену технологиями и достижениями секторов промышленности. В качестве примера уже достигнутых результатов он привел взаимодействие по поставкам в Никарагуа белорусской техники. За последние годы было реализовано более 1 тыс. единиц.