Оман направляет в Минск первого в истории двусторонних отношений посла

Стороны подчеркнули теплый характер отношений между лидерами двух государств. Главы внешнеполитических ведомств рассмотрели перспективы реализации совместных проектов с участием оманских инвестиций, включая создание сборочных производств белорусской техники в сфере производства продовольствия и детского питания.

"Министры затронули вопросы культурных и образовательных обменов, в том числе предстоящие гастроли белорусских и оманских творческих коллективов и обмен студентами. Стороны также отметили рост туристических потоков и интерес оманских граждан к получению медицинских услуг в Беларуси, подчеркнув важность работы по запуску прямого авиасообщения между странами", - рассказали в пресс-службе МИД.

Бадр аль-Бусаиди сообщил о назначении первого в истории посла Омана с резиденцией в Минске и его скором прибытии в Беларусь.-0-





26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оман назначил первого в истории посла в Беларуси с резиденцией в Минске. Об этом стало известно во время встречи министра иностранных дел Беларуси Максима Рыженкова с министром иностранных дел Султаната Оман Бадром аль-Бусаиди, которая состоялась на полях 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.