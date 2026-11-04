ОДКБ необходимо перейти от дискуссий к разработке правовой основы евразийской безопасности - Неверовский

Александр Неверовский выразил уверенность, что очередная встреча в Минске будет способствовать укреплению сотрудничества между государствами и народами стран ОДКБ и развитию системы коллективной безопасности.-0- Александр Неверовский выразил уверенность, что очередная встреча в Минске будет способствовать укреплению сотрудничества между государствами и народами стран ОДКБ и развитию системы коллективной безопасности.-0-





Фото Андрея Синявского

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь предлагает перейти в рамках Организации Договора о коллективной безопасности от обсуждения новой архитектуры евразийской безопасности к разработке международных правовых документов, которые закрепят ее основные принципы и взаимные обязательства государств. Об этом заявил первый заместитель государственного секретаря Совета безопасности Беларуси Александр Неверовский на тематической сессии "ОДКБ в Большой Евразии: состояние и перспективы" IV Минской международной конференции по евразийской безопасности, передает корреспондент БЕЛТА.По его словам, такие встречи на полях Минской конференции стали востребованной площадкой для профессионального диалога, оценки ситуации в зоне ответственности ОДКБ и обсуждения общих подходов к сохранению мира на постсоветском пространстве и во всей Евразии. "Считаем необходимым в рамках ОДКБ переходить от активных дискуссий по формированию новой устойчивой архитектуры евразийской безопасности к следующему этапу - переговорному процессу по разработке международных правовых документов, которые будут призваны закрепить ее принципиальные основы и взаимные обязательства сторон", - сказал Александр Неверовский.Он подчеркнул, что Беларусь открыта к инициативам других государств - членов организации, направленным на совершенствование ее деятельности. Минская площадка, по его мнению, может способствовать укреплению взаимодействия и развитию системы коллективной безопасности.В числе приоритетов белорусской повестки в ОДКБ Александр Неверовский назвал урегулирование кризисных ситуаций, недопущение дестабилизации обстановки в зоне ответственности организации, поддержание готовности коллективных сил, укрепление военно-технического сотрудничества и аналитической составляющей, а также взаимодействие с международными организациями и третьими странами.Комментируя журналистам актуальные угрозы, представитель Совбеза обратил внимание на сложную обстановку по периметру ОДКБ - как на южном, так и западном направлении. По его словам, важно своевременно отслеживать возникающие риски и принимать меры, чтобы не допустить кризисов на территории государств - участников организации и в Евразии в целом. Отдельно он выделил угрозы в информационно-технологической сфере.Современные средства коммуникации могут использоваться для дестабилизации общественной обстановки, распространения фейков и дипфейков, кибермошенничества и пропаганды терроризма. Эти вызовы, подчеркнул Александр Неверовский, имеют значение для национальной безопасности не только Беларуси, но и всего евразийского пространства. По его словам, поддержание боевой готовности коллективных сил ОДКБ остается важной составляющей способности организации защищать государства-члены в случае необходимости. В качестве примера практического применения потенциала организации он напомнил о действиях миротворческих сил ОДКБ в Казахстане.