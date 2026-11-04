ОДКБ необходимо адаптироваться к новым военно-политическим реалиям - экс-генсек организации

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. ОДКБ необходимо совершенствовать свои инструменты с учетом изменившегося характера войн, новой политической ситуации и современных вызовов. Такое мнение высказал генеральный секретарь организации в 2006-2016 годах Николай Бордюжа на тематической сессии "ОДКБ в Большой Евразии: состояние и перспективы" IV Минской международной конференции по евразийской безопасности, передает корреспондент БЕЛТА.По мнению Николая Бордюжи, конференция вносит значительный вклад в осмысление текущей ситуации в сфере международной безопасности и должна стать традиционной. "Мы сегодня находимся на руинах архитектуры безопасности, которая была создана после Второй мировой войны", - заявил он.Спикер обратил внимание на ослабление механизмов обеспечения стратегической стабильности и ядерного сдерживания, отказ от ограничений в сфере обычных вооружений и мер доверия, а также сокращение инструментов предотвращения инцидентов. По его словам, все это повышает риск случайного возникновения военных конфликтов.Еще одной проблемой он назвал пренебрежение международным правом и ранее достигнутыми договоренностями. В качестве примеров Николай Бордюжа упомянул процессы милитаризации в Германии и Японии.Среди тревожных тенденций он также выделил недоверие и отчуждение между политическими элитами разных стран, а также нежелание вести диалог и обсуждать существующие проблемы.Говоря об ОДКБ, Николай Бордюжа отметил, что организация создавалась в иных военно-политических условиях. Поэтому ее инструменты и подходы должны учитывать изменившуюся международную обстановку. "Сегодня мы должны констатировать, что организация должна совершенствоваться. Я не говорю о реформах. На мой взгляд, инструменты, существующие в рамках ОДКБ, позволяют достаточно эффективно реагировать на многие вызовы, с которыми сталкиваются наши государства. И тем не менее совершенствоваться, учитывать новый характер войны, новую политическую ситуацию, новые реалии необходимо", - подчеркнул он.Николай Бордюжа выразил надежду, что тематическая сессия позволит участникам глубже осмыслить место ОДКБ в формирующейся системе евразийской безопасности и определить направления дальнейшего развития организации.-0-