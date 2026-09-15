15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Очередная сессия палат Национального собрания Республики Беларусь откроется в Минске 15 сентября, сообщает БЕЛТА.
На первом заседании четвертой сессии Палаты представителей восьмого созыва планируется рассмотреть шесть законопроектов.
В первом чтении будет рассмотрен проект закона "Об изменении Закона Республики Беларусь "О ветеринарной деятельности", во втором чтении - три законопроекта ("Об изменении законов по вопросам мелиорации земель", "Об изменении Закона Республики Беларусь "Об идентификации, регистрации, прослеживаемости животных (стад), идентификации и прослеживаемости продуктов животного происхождения", "Об аквакультуре (рыбоводстве)").
В одном чтении планируется рассмотреть два законопроекта: "О ратификации Соглашения между Республикой Беларусь и Российской Федерацией об отдельных вопросах исполнения исполнительных документов, по которым взыскателями являются государственные органы и бюджетные организации Республики Беларусь", а также "О ратификации Соглашения между правительством Республики Беларусь и правительством Республики Гана о безвизовых поездках по дипломатическим и служебным паспортам".
В этот же день состоится открытие пятой сессии Совета Республики Национального собрания восьмого созыва.-0-
Политика
15 сентября 2026, 07:38
Очередная сессия палат Национального собрания откроется в Минске 15 сентября
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