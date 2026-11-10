ОБСЕ потерпела фиаско - Рыженков

"Если бы в свое время Хельсинский заключительный акт и созданные на его базе Совещание, а потом Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе действовала так, как это закладывалось 50 лет назад, может быть и не было бы сейчас такой необходимости создания механизмов в рамках нашей Хартии (инициированной Беларусью Евразийской хартии многообразия и многополярности в XXI веке. - Прим. БЕЛТА). Но на самом деле эта организация потерпела, как мы считаем, фиаско", - сказал Максим Рыженков.

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Фото посольства Беларуси в России

10 ноября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. ОБСЕ не справилось со своими задачами и потерпело фиаско. Об этом сообщил министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков в Москве на Международном форуме обеспечения коллективной безопасности, передает корреспондент БЕЛТА.