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Общее медиапространство и свободная торговля: что обсудили постпреды стран СНГ в Минске

Опубликовано:

Логотип БелТА
Политика
29 сентября 2026, 18:39

Общее медиапространство и свободная торговля: что обсудили постпреды стран СНГ в Минске

Фото eccis.org
Фото eccis.org
Фото eccis.org
29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Очередное заседание Совета постоянных полномочных представителей государств - участников СНГ при уставных и других органах Содружества состоялось 29 сентября в Минске, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Исполкома СНГ.

Постпреды обсудили развитие общего информационного пространства СНГ, реализацию Договора о зоне свободной торговли, а также подготовку к предстоящим заседаниям руководящих органов Содружества.

Сотрудничество в медиасфере

С информацией о деятельности Совета руководителей государственных и общественных телерадиоорганизаций стран СНГ выступил председатель совета, глава дирекции международных отношений Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании Петр Федоров. Он отметил, что развитие общего информационного пространства определено одной из основных задач гуманитарного сотрудничества в Концепции дальнейшего развития СНГ и плане основных мероприятий по ее реализации.

В состав совета, созданного в 2007 году, входят представители телерадиокомпаний Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и межгосударственной телерадиокомпании "Мир".

Одним из результатов работы совета стало создание Межгосударственного информационного пула и базовой организации по подготовке, профессиональной переподготовке и повышению квалификации кадров в сфере медиаиндустрии и массовых коммуникаций.

Продолжается и работа над учреждением нагрудного знака "Отличник телевидения и радио Содружества Независимых Государств". После координации вопросов финансирования выпуска нагрудного знака и согласования на экспертном уровне проект положения направлен на внутригосударственное согласование для дальнейшего внесения документов на рассмотрение высших органов СНГ.

"Основными задачами совета на ближайшую перспективу являются укрепление сотрудничества и практического взаимодействия государств в области телерадиовещания, подготовка предложений по дальнейшему развитию взаимодействия в медиасфере, а также разработка и реализация совместных программ и мероприятий в гуманитарной и информационной сферах", - отметил Петр Федоров.

Очередная встреча Совета руководителей государственных и общественных телерадиоорганизаций стран СНГ состоится в октябре в Туркменистане накануне заседания Совета глав государств Содружества.

Свободная торговля

О реализации положений Договора о зоне свободной торговли от 18 октября 2011 года постпредов проинформировал директор департамента экономического сотрудничества Исполнительного комитета СНГ Михаил Мыскин. По его словам, государства - участники договора в целом выполняют взятые на себя обязательства. Вместе с тем требуется более активное участие стран СНГ в расширении действия положений документа для развития и стимулирования торгово-экономического сотрудничества.

"Государствам - участникам СНГ следует также учитывать новые возможности для дальнейшего сотрудничества, которые появились после принятия соглашения о свободной торговле услугами, учреждении, деятельности и осуществлении инвестиций. Одним из инструментов развития взаимовыгодного взаимодействия может стать комплекс мер по привлечению и стимулированию развития взаимных инвестиций в рамках СНГ на период до 2030 года", - отметил Михаил Мыскин.

По его словам, количество препятствий во взаимной торговле последовательно сокращается. Основная часть взаимных претензий устраняется странами на двусторонней основе. Для решения сохраняющихся вопросов основное внимание уделяется повышению эффективности работы рабочей группы высокого уровня, которая рассматривает поступающие претензии и вопросы, требующие оперативного решения.

Вместе с тем недостаточно эффективно реализуются положения договора, касающиеся сферы государственных закупок. Приостановлены переговоры по разработке соглашения о транзите трубопроводным транспортом, а также о снижении и поэтапной отмене экспортных пошлин.

"Исполнительный комитет СНГ продолжит работу по мониторингу реализации договора для обобщения и последующего рассмотрения высшими органами СНГ", - резюмировал Михаил Мыскин.

В фокусе - предстоящие заседания

Постоянные полномочные представители обсудили подготовку к очередным заседаниям Совета министров иностранных дел и Совета глав государств СНГ, которые пройдут 7 и 9 октября в Туркменистане.

Кроме того, члены СППП сформировали проект повестки очередного заседания Совета глав правительств СНГ. Его планируется провести в декабре в Москве.

На заседании также были представлены итоги работы миссии наблюдателей от СНГ на выборах депутатов Государственной думы Федерального собрания РФ девятого созыва, состоявшихся 20 сентября 2026 года. С информацией выступил директор организационного департамента Исполнительного комитета Содружества Виталий Каленик.

Следующее заседание Совета постоянных полномочных представителей государств - участников СНГ при уставных и других органах Содружества планируется провести 27 октября.-0-
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