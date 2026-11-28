28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Общая история и этнические корни белорусов, русских и украинцев остаются важной основой для взаимопонимания между народами. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал доктор исторических наук Вячеслав Данилович.





"Для любого настоящего ученого-историка несомненно, что русские, белорусы и украинцы - братские народы. У наших народов богатейшая совместная история", - отметил историк.





По его словам, предки трех народов на протяжении столетий жили в условиях единых государственных образований - Древней Руси, Российской империи и Советского Союза. При этом у каждого народа сформировались свои культурные особенности и традиции. "Древнерусское государство - наше общее наследие. И это общее историко-культурное наследие является прочной основой для интеграционных процессов", - подчеркнул Вячеслав Данилович.





Он также обратил внимание на то, что Союзное государство Беларуси и России строится на принципах взаимного уважения суверенитета и объединения усилий. "Сила наших народов в единстве. Когда мы вместе, мы эффективно противостоим любым вызовам и угрозам", - сказал историк.





Вячеслав Данилович считает, что историческая и культурная общность не исчезает даже в периоды политических противоречий. Общее наследие, по его мнению, может стать основой для восстановления взаимопонимания между народами.





Ранее Президент Беларуси Александр Лукашенко напомнил, что исторические корни белорусов, русских и украинцев идут от Киевской Руси. Глава государства также отметил, что российский лидер Владимир Путин не отрицает украинский народ и государство и придерживается позиции, что три народа были и будут вместе.-0-